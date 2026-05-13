Il avait les petites entreprises dans le sang. Fils d'un tailleur propriétaire d'entreprise à Toronto, John est devenu professeur à la Ryerson Polytechnic University (devenue la Toronto Metropolitan University), où il enseignait les affaires et la finance, tout en aidant à gérer l'entreprise familiale après le décès de son père.

En 1969, John était assis dans sa baignoire lorsqu'il a pris connaissance d'un livre blanc tout juste publié par le gouvernement fédéral, proposant de porter le taux d'imposition des petites entreprises à 50 %. Outré, John a transformé cette frustration en détermination, donnant naissance à un mouvement national qui ne cessera de grandir. C'est ainsi qu'il a fondé le Conseil canadien pour une fiscalité équitable et mobilisé des milliers de Canadiens et de propriétaires d'entreprise au Royal York Hotel, à Toronto, pour se battre, et finalement gagner, contre cette proposition inéquitable.

Ce mouvement a jeté les bases de la FCEI, qui, depuis 55 ans, défend les intérêts des entrepreneurs auprès des gouvernements, fait entendre leur voix et lutte pour faire du Canada un pays où les PME prospèrent.

Grâce à la vision et au leadership de John, la FCEI a été pionnière d'un nouveau modèle de représentation auprès de tous les paliers de gouvernement. À une époque où les débats sur les politiques publiques étaient dominés par les grandes entreprises, les grands syndicats et gouvernements, John a bâti une organisation qui recueillait les points de vue des propriétaires de PME partout au pays afin d'orienter le travail d'influence de la FCEI, en le basant sur des données. John parcourait le pays pour rencontrer des élus, prononcer des discours, organiser des rassemblements et s'adresser directement aux entrepreneurs afin d'attirer l'attention sur leurs préoccupations et les enjeux touchant leurs PME. Cette approche a permis non seulement de renforcer la voix des entrepreneurs auprès des gouvernements, mais aussi de structurer la représentation des PME au Canada.

Au fil des décennies, la FCEI est devenue une voix incontournable dans les débats sur la fiscalité, la réglementation et les politiques économiques, faisant constamment pression sur les gouvernements à tous les niveaux pour qu'ils tiennent compte des répercussions sur les PME. Avec le temps, les gouvernements ont compris que, lorsque John Bulloch et la FCEI frappaient à la porte, il valait mieux lui répondre. De nombreuses discussions politiques actuelles, notamment sur la nécessité d'établir des taux d'imposition compétitifs pour les PME, la réduction de la paperasserie et l'allègement des coûts administratifs, trouvent leurs racines dans le travail de John.

En reconnaissance de sa passion et de son engagement envers la communauté des PME du pays, John a été nommé Officier de l'Ordre du Canada en 1996.

Si bien des choses ont changé depuis l'époque où John et son épouse Mary se rendaient la fin de semaine dans le petit bureau de la FCEI pour ramasser les agrafes de milliers de bulletins de sondage des membres, notre mission, elle, n'a pas changé. Elle témoigne toujours de la vision fondatrice de John, celle d'un Canada prospère, où les entrepreneurs peuvent unir leurs voix pour influencer les politiques qui façonnent leur avenir.

John nous manquera profondément, mais son héritage demeurera au cœur de tout ce que nous faisons. »

Cliquez ici pour découvrir l'hommage à John Bulloch.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 103 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]