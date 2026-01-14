La FCEI remercie François Legault pour sa contribution

MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - À la suite de l'annonce de la démission de M. François Legault, la FCEI souhaite souligner son apport à la société québécoise. Entrepreneur avant de se consacrer à la vie publique, il a mis son expérience au service du Québec. Ses deux mandats comme premier ministre ont été marqués par des défis majeurs, dont la pandémie et les tensions économiques avec les États-Unis.

« Nous saluons son engagement et ses efforts pour renforcer l'économie québécoise. Nous retenons notamment sa volonté de réduire les barrières au commerce interprovincial et de simplifier la réglementation qui freine les entrepreneurs. Nous sommes reconnaissants de son engagement et nous lui adressons nos meilleurs souhaits pour la suite », déclare François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

