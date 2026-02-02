La FCEI salue le lancement du programme Productivité‑Compétences et rappelle l'importance d'un soutien simple, accessible et adapté aux réalités des PME

MONTRÉAL, le 2 févr. 2026 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) accueille favorablement l'annonce de la ministre de l'Emploi, Pascale Déry, concernant le déploiement de Productivité‑Compétences, une nouvelle initiative dotée d'une enveloppe de 55 millions de dollars visant à soutenir les projets de formation en innovation, en intelligence artificielle, en compétences de gestion et en transformation numérique dans les PME québécoises. C'est une belle annonce complémentaire à ce que devrait être une politique transversale qui vise toutes les PME.

Renforcer les parcours de formation et faciliter le développement des compétences, sont deux mesures alignées avec les besoins exprimés par les PME qui souhaitent moderniser leurs opérations. En effet, selon les données de la FCEI, l'automatisation continue de transformer les besoins en main‑d'œuvre et la structure des entreprises : 39 % des PME ayant automatisé ont dû requalifier ou réorienter leurs employés, ce qui augmente la demande en formation interne. De plus, une majorité d'entreprises rapporte qu'un projet d'automatisation modifie leurs profils de recrutement. Les gains de productivité observés après l'automatisation se situent autour de 15 à 20 %, confirmant l'impact positif de ces investissements.

Les données internes de la FCEI montrent que les entrepreneurs sont engagés dans la formation, mais ont besoin d'un soutien mieux ciblé :

93 % des PME affirment que la formation améliore directement leur productivité;

8 entrepreneurs sur 10 estiment qu'elle favorise la rétention du personnel, un enjeu majeur en contexte de rareté de main‑d'œuvre;

1 entrepreneur sur 2 dit ne pas être au courant des programmes et mesures mis en place par le gouvernement pour l'aider à trouver et former des employés.

« Les mesures gouvernementales qui soutiennent le développement des compétences répondent à un besoin réel du terrain, surtout si elles demeurent simples, accessibles et adaptées aux réalités des petites entreprises. Les entrepreneurs veulent former, innover et améliorer leurs pratiques. Nous saluons la ministre de l'Emploi, Mme Déry, pour cette annonce qui va dans la bonne direction », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

La formation est un levier massif pour aider les PME, mais baisser la fiscalité également

Si l'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour les PME, elle ne règlera pas d'autres problèmes structurels auxquels sont confrontées les entreprises. Le gouvernement a besoin de se doter d'une politique transversale audacieuse pour nos PME, comprenant des mesures concrètes pour alléger le fardeau fiscal des petites entreprises. En effet, 85 % des entreprises jugent que la réduction des coûts est le meilleur moyen de les aider à investir davantage dans la formation.

C'est d'autant plus important que le Québec est l'endroit au pays avec la fiscalité pour petites entreprises la plus lourde et la plus injuste. Les taxes sur la masse salariale sont 30 % plus élevées que la moyenne canadienne. De plus, le Québec est la seule province où la taxe sur la masse salariale provinciale destinée à l'éducation ou à la santé ne comprend pas d'exemption pour les petites entreprises. Pire, c'est le seul endroit au pays qui bloque l'accès au taux d'impôt réduit pour les plus petites entreprises des secteurs de la construction et des services. Résultat : 259 % plus d'impôt… Celles-ci sont étouffées par l'impôt provincial et doivent payer 4 150 $ sur chaque tranche de 50 000 $ de bénéfices.

« Nous avons besoin d'initiatives comme Productivité‑Compétences, mais surtout d'un signal fort pour réduire les obstacles qui freinent l'essor des petites entreprises. Pour les aider à former, innover et prospérer davantage, il faut alléger leur fardeau fiscal. C'est ainsi que nous bâtirons un tissu économique plus solide, plus moderne et plus productif », conclut M. Vincent.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 22 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Montreal)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]