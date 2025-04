MONTRÉAL, le 24 avril 2025 /CNW/ - Selon la dernière édition du rapport Perspectives trimestrielles des PME , publié par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), l'économie canadienne devrait afficher une faible croissance au T1 2025 et se contracter de façon marquée au T2.

Faits saillants du rapport Perspectives trimestrielles des PME du T1 2025 :

Selon les prévisions de la FCEI réalisées en collaboration avec AppEco, la croissance de l'économie canadienne s'élevait à 0,8 % au T1, mais devrait se contracter de façon significative au T2. L'inflation basée sur l'Indice des prix à la consommation (IPC) total a augmenté à 2,4 % au T1 2025, et devrait atteindre 2,7 % sur une base annuelle au T2.

Après avoir rebondi à la fin de 2024, on estime que l'investissement privé a baissé de 13,9 % au T1 2025. Selon les prévisions, la baisse pourrait atteindre 19,1 % au T2.

Au T1 2025, le taux de postes vacants du secteur privé s'est maintenu à 2,8 %, ce qui représente 393 400 postes à pourvoir.

Cette édition comprend une analyse spéciale sur les pressions croissantes exercées sur les PME par la faible demande et la hausse des coûts des intrants. Les PME exportatrices sont les moins en mesure de transférer les coûts liés aux tarifs douaniers à leurs clients. Les PME importatrices ont plus de flexibilité pour ajuster leurs prix.

Le profil sectoriel trimestriel révèle comment les PME de différents secteurs gèrent ces pressions. Celles des secteurs de la fabrication et du commerce de gros sont les plus durement touchées par la faible demande en raison de leur exposition au commerce international. Les PME des secteurs de l'agriculture, de l'hébergement et la restauration et des arts, des loisirs et de l'information sont moins en mesure de transférer les coûts à leurs clients et sont plus susceptibles d'absorber tous ces coûts elles-mêmes. Un tiers des PME du commerce de gros ont déjà augmenté leurs prix. De plus, les deux tiers des PME des secteurs de l'hébergement et la restauration et de la construction prévoient d'augmenter leurs prix lorsque ceux des fournisseurs se seront stabilisés.



Conclusion de Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche de la FCEI :

La pression est forte sur les PME. La guerre commerciale entraînera probablement une hausse des coûts d'exploitation et de l'inflation. Alors que la Banque du Canada a maintenu son taux directeur, les PME ont besoin de modifications ambitieuses des politiques afin d'alléger leur fardeau. Les gouvernements canadiens devraient notamment réduire les taxes et impôts et adopter une politique de reconnaissance mutuelle concernant les règles, les permis et les régimes de réglementation.

Compte tenu du niveau de confiance à long terme historiquement bas des PME, la suspension des dépenses en capital n'a rien d'étonnant. Il est presque impossible pour les entrepreneurs de planifier la croissance de leur entreprise ou de prévoir des investissements lorsqu'ils se demandent si leur PME sera ouverte dans 6 mois. Tous les paliers de gouvernement doivent immédiatement équilibrer l'environnement économique pour que les PME puissent faire face aux impacts de la guerre commerciale.

À propos d'AppEco

AppEco est une firme de consultation spécialisée en analyse économique et stratégique. AppEco possède une expertise reconnue et livre des prestations de première qualité en économie appliquée : études d'impact économique, enquêtes et sondages, analyses avantages-coûts, modélisation, économétrie, tarification, etc. Elle a pour mission d'offrir des prestations utiles qui contribuent à la croissance et aux projets de ses clients. AppEco travaille avec des entreprises de toutes les tailles : PME, multinationales, administrations publiques et organismes sans but lucratif. Consultez appeco.ca/fr pour en savoir plus.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

