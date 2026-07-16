La FCEI prévoit un recul de l'investissement privé et une croissance du PIB aux T2 et T3 2026

MONTRÉAL, July 16, 2026 /CNW/ -- Selon la dernière édition du rapport Perspectives trimestrielles des PME, publié par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), une reprise du PIB du pays est attendue aux T2 et T3 2026.

Faits saillants du rapport Perspectives trimestrielles des PME, T2 2026 :

Selon les prévisions et estimations de la FCEI préparées en collaboration avec AppEco, le PIB du Canada devrait augmenter de 2,7 % au T2 et de 1,6 % au T3.

Le taux d'inflation basé sur l'indice des prix à la consommation (IPC) a grimpé à 3,1 % d'une année à l'autre au T2 et devrait augmenter légèrement pour s'établir à 3,4 % au T3.

Les projets d'investissement privé demeurent faibles et devraient chuter de 6,3 % au T2.

La section Le point de ce trimestre révèle que 38 % des propriétaires de PME estiment désormais que le coût des équipements et technologies entraîne des défis, une hausse marquée depuis la pandémie. La hausse des coûts de la machinerie, de l'équipement et des technologies s'ajoute à la pression que les tarifs douaniers, la faiblesse du dollar canadien et l'incertitude économique exercent déjà sur les entreprises qui cherchent à remplacer et à moderniser leur matériel.

de ce trimestre révèle que 38 % des propriétaires de PME estiment désormais que le coût des équipements et technologies entraîne des défis, une hausse marquée depuis la pandémie. La hausse des coûts de la machinerie, de l'équipement et des technologies s'ajoute à la pression que les tarifs douaniers, la faiblesse du dollar canadien et l'incertitude économique exercent déjà sur les entreprises qui cherchent à remplacer et à moderniser leur matériel. Alors que les États-Unis ont décidé de ne pas renouveler l'ACÉUM, environ 35 % des propriétaires de PME canadiennes sondés début juillet estiment qu'il est trop tôt pour évaluer les répercussions sur leurs plans d'affaires, signe de l'incertitude entourant le processus d'examen de l'accord. La plupart des propriétaires de PME (64 %) estiment qu'Ottawa devrait prendre le temps nécessaire pour obtenir le meilleur accord possible plutôt que de précipiter une entente. De plus en plus de PME canadiennes diversifient leurs échanges commerciaux à l'extérieur des États-Unis, mais les obstacles au commerce interprovincial continuent de freiner leur expansion sur le marché intérieur.

Une nouvelle section sur les entrées et les sorties d'entreprises révèle que le nombre des sorties dépasse celui des entrées depuis 3 trimestres consécutifs, à la suite des révisions récentes des données de Statistique Canada. Il s'agit de la première période prolongée de pertes nettes d'entreprises depuis la pandémie. La Saskatchewan et le Québec sont les seules provinces à afficher une légère croissance nette du nombre d'entreprises, tandis que les secteurs de la santé et de l'éducation sont à l'origine de la majeure partie des nouvelles entreprises créées.

Le taux de postes vacants du secteur privé s'est maintenu à 2,8 % au T2 2026, ce qui représente 393 000 postes à pourvoir.

Conclusion de Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche de la FCEI :

Compte tenu de la hausse des prix du pétrole et du gaz et de la position du Canada comme important producteur et exportateur d'énergie, le PIB devrait enregistrer une croissance plus soutenue aux T2 et T3. Toutefois, si la hausse des prix de l'énergie stimule le PIB, elle fait aussi grimper les coûts pour les PME. Il faut en faire davantage pour réduire les coûts d'exploitation des entreprises et aider les propriétaires de PME à relever les défis persistants.

L'incertitude économique continue de freiner les intentions d'investissement, de nombreuses entreprises reportant leurs projets d'investissement, d'embauche et d'expansion.

À propos d'AppEco

AppEco est une firme de consultation spécialisée en analyse économique et stratégique. AppEco possède une expertise reconnue et livre des prestations de première qualité en économie appliquée : études d'impact économique, enquêtes et sondages, analyses avantages-coûts, modélisation, économétrie, tarification, etc. Elle a pour mission d'offrir des prestations utiles qui contribuent à la croissance et aux projets de ses clients. AppEco travaille avec des entreprises de toutes les tailles : PME, multinationales, administrations publiques et organismes sans but lucratif. Consultez appeco.ca/fr pour en savoir plus.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 103 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, 514 817-0228, [email protected]