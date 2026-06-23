Le prix du carburant assombrit les perspectives du tourisme estival : c'est le moment de soutenir nos PME et l'achat local

MONTRÉAL, le 23 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion de l'édition annuelle du Concours #JechoisisPME - Un gros MERCI!, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) encourage les consommateurs à dépenser leur argent localement cet été. Selon les dernières données de la FCEI, 84 % des propriétaires de PME sont préoccupés par l'impact du prix des carburants sur la saison touristique estivale.

« Les coûts du carburant font pression sur les PME : prix à la pompe, chaîne d'approvisionnement et faible demande des consommateurs. La dernière chose dont les PME ont besoin, c'est d'une saison estivale tranquille. C'est pourquoi nous encourageons tous les consommateurs à découvrir et à soutenir leurs communautés cet été », souligne Louis-Philippe Gauthier, vice-président, Atlantique à la FCEI.

Le prix du carburant peut freiner les projets de voyage plus ambitieux, mais le tourisme local représente une belle occasion pour les PME et les collectivités locales.

L'édition annuelle du Concours #JeChoisisPME - Un gros MERCI! est de retour du 29 juin au 13 juillet. C'est l'occasion idéale de soutenir les petites entreprises d'ici. Le concours invite les consommateurs à remercier leurs petites entreprises préférées pour leur rôle essentiel dans l'économie locale. Le Concours #JechoisisPME - Un gros MERCI! est présenté par la FCEI, en partenariat avec les Solutions de paiement de Chase et Interac Corp. Les prix du concours sont commandités par Interac Corp. Les adeptes de l'achat local peuvent participer aux deux tirages hebdomadaires en s'inscrivant sur le site JeChoisisPME.ca pour envoyer un message de remerciement à leurs PME préférées.

Chaque semaine, le nom d'un consommateur et celui d'une entreprise qu'il a remerciée seront tirés au sort pour gagner des prix. Le consommateur recevra un prix en argent de 1 500 $ à dépenser localement. Le propriétaire de l'entreprise recevra 4 000 $ et une adhésion gratuite d'un an à la FCEI. De plus, un prix bonus de 4 000 $, offert par Interac Corp., sera remis à l'entreprise qui aura reçu le plus grand nombre de nominations à la fin du concours.

« Il faut savoir que pour chaque dollar dépensé localement, il reste 0,66 $ dans l'économie locale. C'est le moment idéal d'encourager les entreprises qui font une différence dans votre quotidien. En soutenant votre commerce préféré et en lui envoyant un message de remerciement, vous contribuez à la vitalité de votre communauté », conclut Louis-Philippe Gauthier.

Pour aider les propriétaires d'entreprise à promouvoir le Concours et l'achat local, la FCEI a créé des outils numériques gratuits, dont une affiche à imprimer et une trousse pour les médias sociaux.

Pour en savoir plus sur les moyens de soutenir les PME, visitez JeChoisisPME.ca.

Méthodologie

FCEI, Sondage Les perspectives de votre entreprise, basé sur 973 réponses reçues entre le 5 et le 8 juin 2026. Les réponses « Sans objet » (26 % des réponses) étaient exclues de l'analyse et les pourcentages ont été recalculés sur les réponses valides restantes.

À propos du Concours #JeChoisisPME -- Un gros MERCI!

La FCEI a créé le concours #JeChoisisPME − Un gros MERCI! pour encourager les consommateurs de tout le pays à soutenir les PME en envoyant des messages de remerciement à leurs PME préférées. Chaque semaine, du 29 juin au 13 juillet, un consommateur remportera un prix en argent de 1 500 $. L'entreprise gagnante qu'il aura remerciée remportera un prix en argent de 4 000 $ ainsi qu'une adhésion d'un an à la FCEI. Pour en savoir plus sur le concours et la façon d'y participer, visitez JeChoisisPME.ca. Pour connaître le règlement du Concours, visitez fcei.ca/reglementconcours.

À propos d'Interac Corp.

Interac permet aux Canadiens d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons pour aider à assurer l'avenir de l'argent et des données au Canada. Nous aidons à assurer la sécurité des clients canadiens lors de leurs transactions. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac plus de 20 millions de fois par jour en moyenne pour échanger de l'argent. Interac se fait le champion de la culture en milieu de travail, de la collectivité et de la responsabilité sociale des entreprises. Nous sommes fiers d'être l'une des marques de services financiers les plus importantes et les plus dignes de confiance au Canada. Pour plus d'informations, visitez interac.ca.

À propos des Solutions de paiement de Chase

Les Solutions de paiement de Chase, une filiale de JPMorgan Chase & Co. dont le siège social est situé à Toronto, en Ontario, est un chef de file mondial en matière de paiements pour les entreprises de toute taille. Plus de 110 000 établissements commerciaux canadiens font confiance à Chase pour leurs paiements. Choisir Chase, c'est faire affaire avec un fournisseur de premier plan qui traite des opérations de débit et par carte de crédit totalisant plus de 2 billions de dollars annuellement pour des commerçants à l'échelle mondiale. En activité au Canada depuis plus de 20 ans, les Solutions de paiements de Chase comptent 200 employés au pays. Pour en savoir plus, consultez le site chase.ca.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 103 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, 514 817-0228, [email protected]