MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Selon la dernière édition du rapport Perspectives trimestrielles des PME, publié par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), l'économie connaîtra une croissance modeste au T1 2024, après avoir fait du surplace au T4 2023.

Faits saillants :

Selon les prévisions préparées par la FCEI en collaboration avec AppEco, l'économie canadienne s'est contractée au T4 2023 (-0,2 %), mais devrait afficher un rebond pour s'établir à 0,5 % au T1 2024.

Le taux d'inflation basé sur l'IPC, total (3,2 %) et hors alimentation et énergie (3,4 %), a reculé au T4 2023 et devrait demeurer stable au T1 2024.

Le taux de postes vacants du secteur privé canadien suit toujours une tendance à la baisse, enregistrant un léger recul pour s'établir à 3,7 % au T4 2023. Cela représente 523 000 postes à pourvoir.

La plupart des entreprises envisagent des hausses de prix en 2024. Cependant, l'augmentation moyenne des prix (3,1 %) devrait être inférieure aux augmentations enregistrées depuis la pandémie et moins d'entreprises augmenteront leurs prix en 2024 que dans les années précédentes.

Notre analyse du secteur de la fabrication révèle que le niveau de confiance des PME à long terme et à court terme diminue rapidement depuis deux trimestres. Par ailleurs, de plus en plus de fabricants signalent une insuffisance de la demande intérieure et extérieure.

Conclusion de Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche de la FCEI :

Bien que l'économie ait subi techniquement une légère récession selon nos prévisions et les définitions officielles, la situation est un peu plus complexe. Selon nos analyses, certains macro-indicateurs clés (ventes, emploi) demeurent relativement forts, alors que d'autres indicateurs comme l'investissement et le niveau de confiance des PME (selon les dernières éditions de notre Baromètre des affaires MD ) sont faibles. Dans tous les cas, les prévisions actuelles indiquent une contraction de courte durée de l'ensemble de l'économie. La croissance devrait redevenir positive au début de 2024. Une vraie relance des PME se produira quant à elle plus tard, compte tenu des conditions d'affaires difficiles qui persistent.





Cliquez ici pour consulter cette édition du rapport Perspectives trimestrielles des PME.

À propos d'AppEco

AppEco est une firme de consultation spécialisée en analyse économique et stratégique. AppEco possède une expertise reconnue et livre des prestations de première qualité en économie appliquée : études d'impact économique, enquêtes et sondages, analyses avantages-coûts, modélisation, économétrie, tarification, etc. Elle a pour mission d'offrir des prestations utiles qui contribuent à la croissance et aux projets de ses clients. AppEco travaille avec des entreprises de toutes les tailles : PME, multinationales, administrations publiques et organismes sans but lucratif. Consultez appeco.ca/fr pour en savoir plus.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

