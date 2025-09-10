OTTAWA, ON, le 10 sept. 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) fait équipe avec Freightcom pour offrir à ses membres des services fiables et abordables dans les domaines du transport de marchandises, du commerce électronique et de l'expédition de colis.

Les membres FCEI peuvent désormais créer gratuitement un compte Freightcom, sans frais d'inscription ni frais mensuels, comparer les tarifs réduits de plus de 50 transporteurs nord-américains et obtenir jusqu'à 75 % de rabais sur les services d'expédition nationaux, transfrontaliers et internationaux.

« Les frais d'expédition constituent un défi majeur pour les propriétaires de PME partout au Canada, d'autant plus qu'ils doivent composer avec des règles commerciales en constante évolution, des grèves de Postes Canada et des perturbations de service. L'impossibilité de transporter des marchandises rapidement ou à moindre coût peut constituer un obstacle majeur à la croissance. Nous sommes ravis de nous associer à Freightcom afin d'offrir une solution d'expédition solide à nos membres », affirme Corinne Pohlmann, vice-présidente exécutive, Défense des intérêts à la FCEI.

« Chez Freightcom, notre objectif a toujours été de simplifier l'expédition et de donner aux entreprises canadiennes les outils dont elles ont besoin pour être compétitives et croître à l'échelle nationale et internationale. Notre partenariat avec la FCEI nous permet d'étendre ces avantages aux entrepreneurs de tout le pays, leur donnant accès aux mêmes technologies, options de transporteur et économies. Ensemble, nous aidons les petites entreprises à surmonter l'un de leurs plus grands défis et à saisir de nouvelles opportunités », soutient Turab Kermally, président et directeur général de Freightcom.

Les membres FCEI peuvent obtenir rapidement un devis d'expédition, réserver des envois de marchandises et de colis, et suivre leurs expéditions, le tout à partir d'une seule et même plateforme. En ayant accès à l'expertise d'un gestionnaire de compte dédié et d'une équipe d'assistance, ces propriétaires d'entreprise sont à même de maximiser leurs stratégies logistiques locales et mondiales.

Les membres FCEI peuvent commencer dès aujourd'hui à économiser sur leurs frais d'expédition en consultant le site fcei.ca .

À propos de Freightcom

Freightcom est la principale plateforme d'expédition au Canada, rendant la logistique simple, abordable et fiable pour les entrepreneurs et les entreprises en croissance. Depuis plus de dix ans, Freightcom s'engage à offrir un accès aux meilleurs transporteurs, des tarifs compétitifs et une technologie innovante qui favorisent la croissance des entreprises et l'expansion de leurs marchés. Grâce à son système avancé de tarification multi-transporteurs, à ses puissantes automatisations, à ses intégrations fluides et à son service client en temps réel, Freightcom offre une solution logistique complète qui permet aux petites et moyennes entreprises de rivaliser en toute confiance dans l'économie mondiale actuelle. Pour en savoir plus, visitez https://www.freightcom.com/fr/

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Tél. : 514 861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514 817-0228, [email protected]