La FCEI et Intuit QuickBooks Canada s'allient pour mieux soutenir les PME dans la gestion de leurs finances

MONTRÉAL, le 20 nov. 2019 /CNW/ - La FCEI et Intuit QuickBooks Canada ont annoncé aujourd'hui qu'ils créaient une nouvelle alliance pour permettre aux membres FCEI d'avoir accès à un ensemble d'outils de suivi financier en ligne à tarif réduit. Ce partenariat contribuera à donner aux PME des outils pour mieux surveiller et gérer leurs finances.

Cette entente fait suite à un sondage publié par Intuit QuickBooks Canada qui révèle qu'au pays, près de deux propriétaires d'entreprise sur trois (64 %) ont eu, dans le passé, des problèmes de trésorerie qui les ont privés en moyenne de 28 885 $ parce qu'ils ont été contraints à renoncer à des projets ou à des ventes à cause d'incertitudes entourant leurs liquidités.

« Nos membres nous ont demandé de leur trouver une solution pour leurs besoins comptables de tous les jours, déclare Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale à la FCEI. Notre nouvelle alliance avec QuickBooks leur permettra de mieux contrôler leurs finances grâce à une solution nuagique complète à prix très compétitif. »

QuickBooks est un logiciel de comptabilité à guichet unique qui offre aux PME et aux travailleurs autonomes des solutions nuagiques pour faire le suivi de leurs finances, en temps réel et en tout lieu.

« Les PME sont le moteur de l'économie canadienne. Pour favoriser leur succès, nous devons nous associer à des partenaires de l'industrie qui nous permettent de donner aux entrepreneurs qui osent poursuivre leurs rêves les outils et le soutien dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, explique Elaine Briere, directrice des partenariats chez Intuit Canada. Nous avons hâte de travailler avec la FCEI pour promouvoir la prospérité des petites et moyennes entreprises partout au pays. »

Nous invitons les propriétaires de PME à consulter FCEI.ca/quickbooks pour voir comment bénéficier de ce partenariat. Pour consulter les résultats du sondage publié par Intuit QuickBooks (disponibles en anglais seulement), cliquez ici.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

À propos d'Intuit Canada

Intuit a pour mission de contribuer à la prospérité partout dans le monde. Nos plateformes et logiciels mondiaux, y compris TurboImpôt, QuickBooks et Mint, sont conçus pour aider les clients, les travailleurs autonomes et les petites entreprises à améliorer leur situation financière, en leur trouvant plus d'argent avec le moins de travail possible, et en leur permettant de prendre des décisions en toute confiance. L'écosystème novateur de solutions de gestion financière d'Intuit est au service de partenaires et de 50 millions de clients aux quatre coins du globe, mettant à profit la puissance du nombre pour la prospérité de tous. Visitez notre site pour obtenir les dernières nouvelles et des renseignements détaillés sur Intuit et ses marques. Suivez-nous sur Facebook.

Renseignements: Milena Stanoeva, attachée de presse, FCEI, Cell. : 514 817-0228, affaires.publiques@fcei.ca

