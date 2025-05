OTTAWA, ON, le 15 mai 2025 /CNW/ - La grève des services postaux de l'an dernier est survenue au pire moment, soit pendant la saison des Fêtes. Elle a entraîné des pertes de revenus et de ventes de plus de 1 milliard de dollars pour les PME. Plus des trois quarts (79 %) des propriétaires de PME comptent sur les services de Postes Canada pour mener leurs activités.

Si aucun accord n'est conclu entre Postes Canada et son syndicat et qu'une grève est déclenchée dans les prochaines semaines, les répercussions sur les PME seront à nouveau considérables. Nous sommes à un moment critique pour le pays en raison de l'incertitude créée par les tensions commerciales avec les États-Unis et la Chine. D'ailleurs, le niveau de confiance des propriétaires de PME dans l'économie est à un creux quasi historique.

Les PME ne peuvent pas subir d'autres perturbations liées à la chaîne d'approvisionnement et aux services postaux. Postes Canada a besoin de réformer en profondeur son modèle d'affaires et le gouvernement doit trouver des moyens plus efficaces afin de résoudre les conflits de travail majeurs. À ce sujet, nous avons hâte de consulter le rapport de la Commission d'enquête sur les relations de travail qui a été lancée par le ministre du Travail en décembre dernier suite à la grève chez Postes Canada.

Nous exhortons les deux parties à trouver un terrain d'entente pour éviter toute perturbation qui mettrait en péril les activités de centaines de milliers de PME au pays en raison d'un arrêt de travail chez Postes Canada. Si un accord ne peut être conclu, le gouvernement fédéral doit utiliser son pouvoir législatif pour maintenir les services tout en mettant en œuvre les réformes nécessaires afin d'assurer l'avenir à long terme de Postes Canada.

- Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales, FCEI

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Tél. : 514 861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514 817-0228, [email protected]