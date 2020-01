La FCEI débute sa tournée régionale du Québec à Granby

MONTRÉAL, le 28 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La FCEI a débuté sa tournée régionale du Québec. Le nouveau vice-président, François Vincent, rencontrera des élus, leaders et entrepreneurs des régions pour échanger sur les priorités et préoccupations des PME.

Cette tournée a commencé hier à la Ville de Granby. Accompagné de son équipe, M. Vincent a rencontré des dirigeants de PME, des élus provinciaux de l'Estrie et des acteurs économiques de la Ville de Granby. La FCEI compte plus de 1 000 membres PME sur le territoire estrien.

« 96 % des entreprises de l'Estrie ont moins de 50 employés. Les PME font battre le cœur économique de la région. Elles sont ses créatrices d'emplois et ses génératrices de richesse. Proches de leur communauté, elles appuient des projets communautaires et, souvent, sont la place où les jeunes estriens trouvent leur premier emploi, relate François Vincent, vice-président à la FCEI. Il est important de prendre soin d'elles. »

Priorités des PME en Estrie

La FCEI a été en mesure de partager les trois principales préoccupations des PME de l'Estrie que sont le fardeau fiscal global, la pénurie de main-d'oeuvre ainsi que le fardeau administratif et réglementaire. Ces préoccupations ont été réitérées par les entrepreneurs rencontrés qui souhaitent voir les acteurs publics passer à l'action.

Taxation des petites entreprises

La FCEI a également informé les élus de la région de l'importante iniquité fiscale qui plombe les petites entreprises. Au Québec, les petites entreprises ont droit à un rabais sur leur taux d'imposition, la déduction pour la petite entreprise (DPE). Une PME admissible à la DPE est imposée à 5 % comparativement au taux général qui est à 11,5 %. Seulement, pour y avoir accès, les entreprises des secteurs des services et de la construction doivent rémunérer 5 500 heures ou plus. Si elles n'y arrivent pas, le gouvernement les impose au même titre qu'une multinationale.

« Quand on considère que 76 % du PIB de la région de l'Estrie est généré par les secteurs de la construction et des services et que la moitié des entreprises ont moins de 5 employés, on s'aperçoit rapidement que cette politique publique ne favorise ni l'entrepreneuriat ni le développement des plus petites entreprises estriennes, » a mentionné M. Vincent.

Pénurie de main-d'œuvre

L'Estrie est l'une des régions particulièrement touchées par la pénurie de main-d'oeuvre avec un taux de chômage plus bas que la moyenne québécoise. Sa population ne se renouvelle pas non plus à rythme optimal. En effet, un Estrien sur deux est âgé de plus de 45 ans.

« Cela représente un défi et une opportunité pour la région. Un défi car il va falloir mettre les bouchées doubles pour aider nos PME à recruter. Une opportunité car nous avons déjà une piste de solution : le crédit d'impôt pour prolongation de carrière. Il s'agit d'une des mesures les plus utilisées par les PME et nous souhaitons que le gouvernement la bonifie dans son prochain Budget. Cela sera gagnant non seulement pour l'Estrie, mais aussi pour toute la province, » affirme M. Vincent.

La FCEI tient à remercier les personnes rencontrées. Elle poursuivra sa tournée des régions du Québec au cours de l'année 2020.

Faits saillants sur l'emploi en Estrie

Le taux de chômage en décembre 2019 (Institut de la statistique du Québec) était de 4,5 % en Estrie (5,3 % pour le Québec).

Cependant, le taux d'emploi (59,7 %) et d'activité (62,5 %) est plus faible dans la région que dans le reste du Québec.



Cela est principalement expliqué par la population plus âgée en moyenne en Estrie que dans le reste du Québec où 49,4 % de la population est âgée de plus de 45 ans (46,8 % en moyenne pour l'ensemble du Québec).

L'emploi en Estrie est principalement concentré dans les industries productrices de services (69,8 %). (Institut de la statistique du Québec)

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

