La FCEI a hâte de travailler avec le nouveau gouvernement au nom des PME

TORONTO, le 22 oct. 2019 /CNW/ - La FCEI félicite le premier ministre, Justin Trudeau, et tous les députés élus ce soir et a hâte de collaborer avec le gouvernement libéral et tous les partis au nom des propriétaires de PME de tout le pays.

« C'est encourageant de voir que tous les grands partis ont repris dans leur plateforme bon nombre des mesures que nous avons proposées. Nous nous réjouissons à l'avance de travailler à ce que ces propositions se concrétisent, déclare Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale à la FCEI. Nous saluons tous les candidats qui se sont présentés aux élections et remercions tous les partis pour les idées intéressantes qu'ils ont mises de l'avant. En ce début de la Semaine de la PME, nous espérons que les nouveaux élus s'engageront tous à prioriser les enjeux touchant les petites et moyennes entreprises. »

Durant la campagne électorale, le Parti libéral a fait plusieurs promesses importantes aux 1,1 million d'entrepreneurs du Canada, notamment :

Éliminer les frais de transaction par carte de crédit prélevés sur le montant de la TPS/TVH.

Réduire de 75 % le coût de la constitution d'une entreprise en société de régime fédéral, qui passerait ainsi de 200 $ à 50 $.

Continuer à travailler avec les agriculteurs sur des mesures fiscales facilitant le transfert intergénérationnel des exploitations agricoles pour qu'il soit plus facile de vendre des fermes que ce soit à un membre de la famille ou à un tiers.

Avancer sur le dossier du libre-échange à l'intérieur du pays.

« Les PME sont au cœur de notre économie et de nos communautés. En fait, 99 % des entreprises canadiennes comptent moins de 500 employés. Il est temps que tous les partis les placent au centre de leur programme pour le pays, ajoute M. Gaudreault. En nom de nos 110 000 membres, nous avons hâte de travailler avec les nouveaux députés sur des mesures allant dans ce sens. »

