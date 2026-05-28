MONTRÉAL, le 28 mai 2026 /CNW/ - Ce n'est pas parce qu'on est une personne aînée qu'on se sent vieux ou vieille… La FADOQ a capté le message que lui ont envoyé les répondants à son tout premier « Baromètre du vieillissement », et fait elle-même une cure de jeunesse avec une nouvelle identité de marque.

Le coup de sonde effectué auprès de plus de 3800 membres de la FADOQ illustre une perception de l'âge qui ne se limite pas aux années vécues : alors que les répondants ont en moyenne 71,5 ans, ils disent se sentir comme s'ils en avaient 61, soit 10,5 ans de moins.

La FADOQ fait peau neuve : vers une nouvelle perception du vieillissement (Groupe CNW/La FADOQ) La FADOQ fait peau neuve : vers une nouvelle perception du vieillissement (Groupe CNW/La FADOQ) La Fédération de l'âge d'or du Québec (Groupe CNW/La FADOQ)

Plus de la moitié des répondants (52 %) considèrent qu'on devient réellement « aîné » à partir de 75 ans, repoussant ainsi les repères traditionnels liés à l'âge. La perception globale du vieillissement demeure toutefois nuancée : 40 % des répondants en ont une vision positive, tandis que 44 % adoptent une position neutre, signe d'une transformation progressive des mentalités.

« Les résultats parlent d'eux-mêmes : vieillir aujourd'hui se vit autrement. Avancer en âge de manière positive, notamment via le vieillissement actif, est au cœur de notre engagement à la FADOQ. Notre nouvelle identité de marque met de l'avant une image résolument moderne, forte et rassembleuse », affirme Yves Bouchard, président de la FADOQ.

Le Baromètre du vieillissement sera reconduit chaque année. Il permettra de suivre l'évolution de ces tendances et de mieux comprendre les réalités et perceptions du vieillissement.

Une nouvelle identité de marque

Pour traduire cette nouvelle manière de voir et de vivre l'âge, la FADOQ fait évoluer son image. La nouvelle identité de marque du plus grand organisme représentant les personnes de 50 ans et plus au Canada reflète avec justesse la réalité et les aspirations des Québécoises et Québécois de cette tranche d'âge.

Ce changement est bien plus que cosmétique. Conçus par l'agence Tam-Tam\TBWA, la nouvelle signature de la FADOQ, « Faire rayonner la force de l'âge », et le nouveau logo traduisent l'évolution de l'organisation, à l'image de ses 620 000 membres. Plus nombreux, plus actifs, plus engagés et plus diversifiés que jamais, les 50 ans et plus redéfinissent les perceptions liées à l'âge.

Cette nouvelle signature incarne pleinement la mission de la FADOQ. C'est à la fois une promesse et une direction. La force de l'âge, c'est celle des années vécues, de la sagesse acquise, mais aussi celle du nombre : des centaines de milliers de membres unis par un désir commun de bouger, s'amuser, contribuer et se rassembler.

Une identité porteuse de sens

Au cœur de cette transformation se trouve un symbole de rayonnement, évocateur de vitalité, d'ouverture et d'élan collectif. Il illustre à la fois la richesse des expériences et la diversité des histoires qui composent la FADOQ. Le logotype a également été revisité. Désormais en lettres majuscules, il exprime la fierté et la stabilité de notre organisation.

Quatre grandes orientations guident les actions de la FADOQ soit : défendre les droits collectifs des 50 ans et plus; augmenter le pouvoir d'achat via des avantages concrets; favoriser le vieillissement actif via nos activités; sensibiliser, informer et former.

Martin Matte en couverture de Virage

Notre magazine Virage, distribué à près de 500 000 exemplaires, fait aussi peau neuve. Avec une ligne éditoriale revitalisée et un design réinventé par KO Média, il s'inscrit pleinement dans cette volonté de faire rayonner une marque plus actuelle. Plus qu'un simple rafraîchissement, Virage affirme une signature forte : moderne, audacieuse et en phase avec la réalité des 50 ans et plus d'aujourd'hui.

Pour ce premier numéro revampé, le magazine de la FADOQ marque un grand coup : nul autre que Martin Matte en couverture. En entrevue, l'artiste aux multiples talents se livre sur son besoin constant de se renouveler -- un fil conducteur pour un numéro riche en rencontres inspirantes, pistes pour rester actif, escapades estivales et façons de faire le plein d'énergie.

Forte d'une communauté de près de 620 000 membres, la FADOQ enrichit la vie des Québécoises et des Québécois de 50 ans et plus, les accompagne tout au long de leur parcours et favorise leur autonomie par la défense de leurs droits, l'organisation d'activités rassembleuses et l'augmentation de leur pouvoir d'achat. Elle contribue ainsi à faire rayonner la force de l'âge. La FADOQ aspire à créer une société où chacun et chacune bénéficie d'une qualité de vie optimale et voit sa dignité être respectée.

SOURCE La FADOQ

Source et informations : Christian Dufresne, Conseiller principal aux affaires publiques, FADOQ, 514-975-2016, [email protected]