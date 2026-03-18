Budget : la FADOQ peut contribuer à la Stratégie nationale de prévention en santé

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - La FADOQ accueille favorablement l'annonce, dans le budget du Québec 2026-2027, d'un financement additionnel de 100 millions de dollars sur cinq ans destiné à la Stratégie nationale de prévention en santé.

En tant qu'organisme qui fait bouger plus de 70 000 personnes chaque semaine, la FADOQ joue un rôle de premier plan dans la promotion du vieillissement actif. Avec un soutien financier via cette stratégie, la FADOQ serait en mesure d'atteindre 100 000 personnes actives par semaine.

« Grâce à nos 690 clubs locaux et nos 16 regroupements régionaux, nous permettons aux personnes aînées de se rassembler, de demeurer actives et de socialiser. Nous voulons en faire davantage afin de contribuer à l'atteinte des objectifs gouvernementaux visant la réduction des maladies chroniques et le maintien de l'autonomie », affirme Yves Bouchard, président de la FADOQ.

Un budget insuffisant pour le soutien à domicile

Le budget consacré au soutien à domicile n'a pas connu de hausse significative dans le budget 2026-2027. Cette enveloppe est évaluée à un peu plus de 2,86 milliards de dollars. Dans notre mémoire prébudgétaire, nous avions recommandé de la doubler.

« Si nous voulons réellement réussir le virage vers les soins et services à domicile et nous assurer que la Politique nationale de soutien à domicile fonctionne, il faut qu'une part beaucoup plus importante du budget de la santé soit réservée à ce volet. Avec le vieillissement accéléré de la population, le temps presse », rappelle M. Bouchard.

Un sondage effectué auprès de nos membres avait révélé que les soins à domicile étaient parmi les soins et services les plus difficiles d'accès.

Le budget prévoit toutefois une somme additionnelle de plus de 2,16 milliards de dollars sur cinq ans pour faciliter l'accès aux soins de santé et aux services sociaux, dont une enveloppe de 811,5 millions $ afin de « consolider l'offre de soins et de services dans les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux ». La FADOQ recommande qu'une partie considérable de cette enveloppe soit destinée aux soins et services à domicile.

L'activité physique et le sport : les grands oubliés

La FADOQ déplore l'absence de nouveaux investissements significatifs pour le milieu de l'activité physique, du sport et du plein air.

Faisant partie de la Coalition pour l'avenir du sport et de l'activité physique au Québec (CASAPQ), la FADOQ souhaite réitérer que l'activité physique, le sport et le plein air doivent être reconnus à la hauteur de leur apport à la santé, au mieux-être collectif et à la vitalité des communautés.

Des mesures saluées

La FADOQ souhaite souligner quelques mesures qui amélioreront la qualité de vie des personnes aînées et favoriseront le maintien de leur autonomie :

136 millions $ sur quatre ans pour compléter le financement du Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2026-2031, dont le dévoilement est prévu pour ce printemps;

5,9 millions $ dès cette année afin de poursuivre le programme RénoRégion, qui offre une aide financière aux propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste vivant en milieu rural pour leurs travaux visant à corriger des défectuosités majeures sur leur résidence;

30,0 millions $ sur deux ans afin d'assurer la poursuite du Programme d'adaptation de domicile.

Avec plus de 600 000 membres, la FADOQ est le plus important organisme de personnes aînées au Canada. Sa mission est de faire partie de la vie des personnes de 50 ans et plus en défendant leurs droits, en valorisant leur apport à la société et en les accompagnant avec une offre de services et d'activités adaptés.

SOURCE La FADOQ

Source et informations : Christian Dufresne, Conseiller principal aux affaires publiques, FADOQ, 514 975-2016, [email protected]