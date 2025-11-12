Aîné-Avisé : 15 ans à prévenir et à sensibiliser à la fraude et à la maltraitance

MONTRÉAL, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Le programme Aîné-Avisé célèbre cette année son 15e anniversaire. Né d'une collaboration unique entre la FADOQ, la Sûreté du Québec et le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, Aîné-Avisé est aujourd'hui plus essentiel que jamais afin de prévenir et de sensibiliser à la fraude et à la maltraitance envers les personnes aînées, particulièrement avec la multiplication des stratagèmes frauduleux et le développement des technologies.

Depuis son lancement en 2010, plus de 85 000 personnes de partout au Québec ont participé aux séances d'information d'Aîné-Avisé, qui favorisent la discussion et encouragent la réflexion. Le contenu du programme, qui est maintenant une référence incontournable, est préparé en collaboration par tous les partenaires. Grâce à ce programme, les personnes aînées sont mieux outillées pour reconnaître les signes de fraude et de maltraitance, et ainsi mieux se protéger.

La particularité de ces séances réside dans leur formule d'animation unique, qui combine le savoir d'un policier et l'expérience d'un animateur bénévole de la FADOQ. À l'aide de capsules vidéo réalistes, développées en collaboration par tous les partenaires du programme, les participants apprennent à identifier les situations à risque et à adopter les bons réflexes.

Aîné-Avisé a vu le jour à la suite d'un projet de sensibilisation initié par la Sûreté du Québec, Les "Z" aînés déchaînés, qui utilisait le théâtre pour informer les personnes aînées des risques d'abus et de fraude. Devant l'efficacité de cette approche, les partenaires ont uni leurs forces pour créer un programme plus vaste et durable, adapté à toutes les régions du Québec.

Malgré les avancées des 15 dernières années, la fraude et la maltraitance demeurent tristement actuelles. De nouvelles capsules ont d'ailleurs été produites récemment, abordant la fraude par texto et la maltraitance financière intrafamiliale.

La FADOQ, la Sûreté du Québec et le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal entendent poursuivre le développement du programme pour répondre aux défis émergents.

« La FADOQ est très fière de collaborer et de participer à la gestion du programme Aîné-Avisé. Depuis 15 ans, Aîné-Avisé contribue concrètement à protéger les personnes aînées et à renforcer leur sentiment de sécurité. Ce programme illustre parfaitement ce que la collaboration peut accomplir lorsqu'elle est guidée par le respect et la bienveillance. » -- Yves Bouchard, président de la FADOQ

« L'approche de proximité de la Sûreté du Québec et les valeurs d'Ainé-Avisé vont de pair. Une séance Ainé-Avisé constitue une occasion privilégiée pour les policiers d'aller à la rencontre des aînés et d'échanger avec eux sur leurs préoccupations liées à la fraude ou à la maltraitance. Chaque aîné a une histoire à raconter. Les policiers sont à leur écoute et disponibles pour répondre à leurs besoins. » -- Karine Chayer, responsable de la Division analyse et prévention, Sûreté du Québec

« Depuis 15 ans, Aîné-Avisé s'impose comme un levier essentiel dans la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées en misant sur l'expérience et l'engagement des aînés pour prévenir la maltraitance et promouvoir des relations empreintes de respect. » -- Sarita Israel, coordonnatrice du Domaine d'expertise pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale (CREGÉS).

Avec plus de 600 000 membres, la FADOQ est le plus important organisme de personnes aînées au Canada. Sa mission est de faire partie de la vie des personnes de 50 ans et plus en défendant leurs droits, en valorisant leur apport à la société et en les accompagnant avec une offre de services et d'activités adaptés.

La Sûreté du Québec est vouée au maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique ainsi qu'à la prévention et à la répression du crime. Ses membres assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, sont attentifs aux besoins des victimes et collaborent avec la communauté. En tant que police nationale, la Sûreté soutient la communauté policière, coordonne des opérations policières d'envergure, contribue à l'intégrité des institutions étatiques et assure la sécurité des réseaux de transport qui relèvent du Québec. De plus, elle gère un service central de renseignements qu'elle met à la disposition des autres corps de police.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal) s'engage à offrir à la population un accès en temps opportun à des soins et services de santé de haute qualité, empreints d'excellence clinique, et adaptés aux besoins de chaque personne. Le CIUSSS mise sur l'innovation, la collaboration et la connectivité pour offrir un continuum de soins fluide et humain, que ce soit à l'hôpital, à domicile ou dans la communauté. Son réseau dessert près de 380 000 personnes grâce à plus de 30 établissements, dont l'Hôpital général juif, trois hôpitaux spécialisés, cinq CLSC, des centres de réadaptation et d'hébergement, ainsi que plusieurs centres de recherche affiliés. Plus de 12 000 employés et 750 médecins y œuvrent chaque jour pour améliorer la santé et le bien-être de la population.

