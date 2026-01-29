Soutien à domicile : une politique prometteuse, le succès dépend de l'application, souligne la FADOQ

MONTRÉAL, le 29 janv. 2026 /CNW/ - La FADOQ accueille favorablement la structure proposée par la Politique nationale de soutien à domicile, laquelle place l'usager ou l'usagère, de même que sa personne proche aidante, au centre de l'approche.

Comme l'avait recommandé la FADOQ lors des consultations sur cette politique, les CLSC agiront comme portes d'entrée afin de permettre aux Québécois et Québécoises d'accéder aux soins et aux services de soutien à domicile. Ils assureront la prise en charge globale des usagers et usagères ainsi que l'orientation vers les soins et services requis. Il sera essentiel de favoriser une communication fluide et efficace entre les différents prestataires de soins et de services, et de renforcer les liens interdisciplinaires, notamment entre les professionnels de la santé.

« La FADOQ se réjouit de voir les CLSC assumer pleinement le rôle qui leur revient, soit celui de services de proximité. Il est primordial de simplifier le parcours des usagers et usagères pour l'accès aux soins et aux services de soutien à domicile et de les accompagner afin qu'ils puissent mieux naviguer dans le système. La FADOQ suivra de près la mise en œuvre de cette politique afin qu'elle se traduise concrètement par la prise en charge de toutes les personnes en attente d'un premier service de soutien à domicile, ainsi que par une augmentation du nombre d'heures de services offertes par prestataire », affirme le président de la FADOQ, Yves Bouchard.

Il est essentiel que cette politique fonctionne pour que les soins et services à domicile soient enfin accessibles à toutes les personnes qui en ont besoin. La mobilisation des partenaires impliqués sera fondamentale pour la mise en œuvre de cette politique. La FADOQ offre toute sa collaboration aux responsables de l'application des mesures et des orientations pour enfin réussir ce virage.

Des projets pilotes visant à faire des CLSC la principale porte d'entrée pour les personnes aînées ont démontré des résultats probants et doivent être déployés rapidement à l'échelle du Québec. Il est également nécessaire de veiller à la disponibilité d'une main-d'œuvre suffisante pour répondre à la demande croissante. Rappelons que cette dernière augmentera de façon marquée, puisque les personnes de 65 ans et plus représenteront près du quart de la population en 2031.

Par ailleurs, il est crucial d'informer adéquatement les personnes aînées et leurs personnes proches aidantes des changements à venir ainsi que des mesures qui seront mises à leur disposition. Les résultats d'un sondage effectué auprès des membres de la FADOQ avaient démontré des difficultés d'accès aux soins et services à domicile, démontrant toute l'importance de simplifier les processus et de bien informer la population.

Du soutien accru pour les personnes proches aidantes

La politique prévoit aussi des avancées importantes pour les personnes proches aidantes. Certaines d'entre elles pourront bénéficier d'une allocation « autonomie à domicile », leur permettant d'engager eux-mêmes l'aide dont elles ont besoin ou d'être rémunérées comme des travailleurs ou travailleuses d'aide à domicile. La FADOQ salue cette mesure et attend avec intérêt de connaître les critères d'admissibilité qui y seront associés.

Afin de répondre adéquatement aux besoins, l'offre de services sera élargie, notamment par l'ajout de services d'assistance personnelle. La FADOQ voit d'un bon œil que cet élargissement s'appuie, entre autres, sur les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD).

Enfin, la FADOQ rappelle l'importance de rehausser de manière structurante le financement des soins et services à domicile dans le budget du ministère de la Santé et des Services sociaux. Pour assurer le succès de ce virage, elle recommande de faire passer ce financement de trois à six milliards de dollars par année. Un tel investissement permettrait de réduire significativement les coûts ailleurs dans le réseau de la santé, tout en favorisant le maintien de l'autonomie des Québécois et Québécoises et leur capacité à demeurer le plus longtemps possible dans leur domicile.

Avec plus de 600 000 membres, la FADOQ est le plus important organisme de personnes aînées au Canada. Sa mission est de faire partie de la vie des personnes de 50 ans et plus en défendant leurs droits, en valorisant leur apport à la société et en les accompagnant avec une offre de services et d'activités adaptés.

