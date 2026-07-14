La FADOQ devient partenaire de la Stratégie nationale de prévention en santé

QUÉBEC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - La FADOQ est fière de devenir un partenaire national de la Stratégie de prévention en santé avec la création d'agents de proximité en promotion d'un vieillissement actif.

« Depuis des décennies, nous sommes les experts du vieillissement actif. Avec la mise en place de cette initiative, nous souhaitons contribuer à la réussite de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention en santé. Nous remercions le ministère de l'Éducation et sa Direction du sport, du loisir et de l'activité physique et du plein air pour leur soutien envers cette initiative. Nous sommes emballés de lancer ce nouveau projet au sein de notre organisation », souligne Yves Bouchard, président de la FADOQ.

Les agents de proximité en promotion d'un vieillissement actif seront sur le terrain dans les régions du Québec pour aller dans les milieux où se retrouvent les personnes de 50 ans et plus. Ils permettront de faire découvrir des loisirs actifs et d'initier plusieurs de nos membres à ceux-ci.

Ils feront également la promotion de l'activité physique et du loisir actif, en plus de sensibiliser des milliers de personnes aux saines habitudes de vie.

La création de ce réseau d'agents se fera en collaboration avec nos 16 regroupements régionaux qui apporteront leur touche locale dans le développement de ce projet.

Un nouvel objectif

Grâce à l'engagement de nos milliers de bénévoles, de nos 680 clubs qui couvrent près de 550 municipalités et de nos 16 regroupements régionaux, nous avons déjà une vaste offre d'activités pour nos membres.

« Dans l'ensemble de la province, nous faisons bouger près de 70 000 personnes chaque semaine. C'est une réalisation dont nous sommes très fiers. Mais nous voulons aller encore plus loin. Nous voulons atteindre 100 000 personnes actives chaque semaine », affirme M. Bouchard.

En plus de contribuer au maintien d'une bonne santé, les loisirs actifs permettent aux gens de se rencontrer, de tisser des liens, de partager des passions et de demeurer actifs dans leur milieu.

Ils sont un puissant rempart contre l'isolement social, l'un des plus grands défis auxquels plusieurs personnes sont confrontées de nos jours.

Nous partageons une conviction fondamentale : investir dans la prévention, c'est investir dans une meilleure qualité de vie pour l'ensemble de notre société. Nous croyons que la prévention en santé doit devenir un projet de société.

Forte d'une communauté de près de 620 000 membres, la FADOQ enrichit la vie des Québécoises et des Québécois de 50 ans et plus, les accompagne tout au long de leur parcours et favorise leur autonomie par la défense de leurs droits, l'organisation d'activités rassembleuses et l'augmentation de leur pouvoir d'achat. Elle contribue ainsi à faire rayonner la force de l'âge. La FADOQ aspire à créer une société où chacun et chacune bénéficie d'une qualité de vie optimale et voit sa dignité être respectée.

SOURCE La FADOQ

Source et informations : Christian Dufresne, Conseiller principal aux affaires publiques, FADOQ, 514-975-2016, [email protected]