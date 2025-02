La FADOQ confie à KO Média la refonte de son magazine Virage

MONTRÉAL, le 27 févr. 2025 /CNW/ - La FADOQ est fière d'annoncer son partenariat avec KO Média pour la refonte de son magazine Virage, tant en format papier que numérique. Grâce à sa vaste expertise en création de contenus captivants et engageants, KO Média accompagnera également la FADOQ dans la mise en place des meilleures pratiques en matière de publicité et de marketing.

KO Média aura ainsi l'occasion de créer une véritable synergie numérique entre la marque principale de la FADOQ et sa sous-marque Virage, avec la mise en place d'une nouvelle ligne éditoriale et d'une identité graphique modernisée, fidèle aux valeurs et à la mission de l'organisation.

Livré au domicile de près de 500 000 membres, Virage est l'un des magazines les plus largement distribués au Québec. En renouvelant son contenu, la FADOQ souhaite offrir aux 50 ans et plus un média plus actuel, percutant et audacieux, qui répond à leurs attentes et reflète pleinement leur place dans la société.

« Nous sommes ravis de collaborer avec une équipe aussi créative et expérimentée que celle de KO Média. Ce partenariat stratégique nous offre l'occasion de renforcer notre présence numérique et d'étendre le rayonnement de notre magazine Virage au-delà de ses formats traditionnels. Cette évolution nous permettra de continuer à valoriser les 50 ans et plus dans la société, d'une manière plus dynamique et accessible, tout en nous permettant d'entamer un dialogue avec une audience plus large », a affirmé Jacinthe Roy, directrice générale de la FADOQ.

« Nous sommes fiers de pouvoir accompagner la FADOQ dans cette étape importante de son évolution. Ce projet est pour nous l'occasion de mettre à profit notre expertise en création de contenus et en commercialisation de marque tout en renforçant notre vision commune, soit celle de valoriser les personnes aînées en créant du contenu qui met en lumière leurs expériences et leurs contributions à la société », a déclaré Emmanuelle Giasson, vice-présidente, stratégie et développement des affaires chez KO Média.

À propos de la FADOQ

Avec plus de 580 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme de personnes aînées au Canada. Sa mission est de faire partie de la vie des personnes de 50 ans et plus en défendant leurs droits, en valorisant leur apport à la société et en les accompagnant avec une offre de services et d'activités adaptés.

À propos de Virage

Virage est le magazine de la FADOQ. Distribué à près de 500 000 exemplaires, il aborde une variété de sujets, allant de la santé à la culture, tout en mettant en valeur les expériences et les contributions des 50 ans et plus. Disponible en format papier et numérique, Virage propose un contenu moderne, informatif et inspirant.

À propos de KO Média

KO Média est une filiale du Groupe KO, qui comprend également KOTV, KOScène et KO24. Elle est l'éditeur des magazines à succès VÉRO, ELLE Québec, ELLE Canada, K pour Katrine et du site Web de Josée di Stasio. Elle est aussi propriétaire de KO Éditions, une maison d'édition grand public spécialisée dans les livres de recettes, les ouvrages pratiques et les biographies.

