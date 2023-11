ESKASONI FIRST NATION, TERRITOIRE TRADITIONNEL DES MI'KMAQ, NS, le 14 nov. 2023 /CNW/ - La Eskasoni First Nation et le gouvernement du Canada ont annoncé aujourd'hui la signature d'un arrêté ministériel conditionnel pour l'ajout d'une terre à la réserve de la Première Nation. Une fois le transfert des terres terminé, 85,5 hectares seront ajoutés à l'assise territoriale de la communauté. Le secrétaire parlementaire Jaime Battiste, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, s'est joint au chef Leroy Denny pour procéder à cette annonce.

Les ajouts aux réserves et la création de réserves s'inscrivent dans le cadre des efforts globaux déployés par le gouvernement du Canada pour favoriser la réconciliation en facilitant l'autodétermination, l'autogouvernance et l'autosuffisance des Premières Nations.

Les terres font partie d'un don plus important du Dr Mohan Virick, qui a pratiqué la médecine familiale dans la communauté pendant des décennies.

Le nouveau territoire est destiné principalement à des fins de développement commercial futur, encourageant la revitalisation régionale et le développement économique, au profit de la communauté d'Eskasoni et des municipalités voisines.

L'accès à la terre est au cœur d'une communauté saine et prospère. Les terres permettent le développement communautaire, la création d'infrastructures, y compris le logement, les possibilités de croissance économique et la restauration de la culture et des traditions. Cet ajout à la réserve permet à la Eskasoni First Nation de disposer d'une plus grande assise territoriale, ce qui contribue à la revitalisation de la région et crée des possibilités de développement communautaire et économique pour les générations à venir.

Citations

« C'est un jour très excitant pour ma communauté, car nous annonçons l'ajout d'une nouvelle terre à notre réserve. Nous acceptons gracieusement l'ajout à notre réserve! Il s'agit d'un grand pas en avant pour ma communauté, car cette expansion arrive à point nommé. Nous sommes une communauté de 5 000 personnes et nous sommes devenus trop nombreux pour celle-ci. Je me réjouis des nouveaux projets, de l'augmentation des espaces résidentiels et commerciaux et des possibilités futures. »

Chef Leroy Denny

Eskasoni First Nation

« Les Mi'kmaq parcourent ces terres depuis des milliers d'années. La mise en place des outils nécessaires pour aider les Mi'kmaq d'Eskasoni à récupérer ces terres est une étape importante pour faire avancer la réconciliation. Les possibilités de croissance économique aideront également à combler les écarts socioéconomiques, en créant ainsi une communauté plus saine et plus prospère aujourd'hui et à l'avenir. »

Jaime Battiste

Secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Soutenir la croissance et la réussite futures des communautés autochtones est essentiel pour faire progresser la réconciliation et l'autodétermination, et les ajouts aux réserves permettent aux Premières Nations de bâtir des communautés plus durables et plus résilientes. Le développement commercial futur de ces terres profitera sans aucun doute à la Eskasoni First Nation pour les générations à venir. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Aujourd'hui, nous reconnaissons le travail acharné de la Eskasoni First Nation pour finaliser cet ajout à la réserve. C'est le résultat direct du leadership de la communauté. J'ai hâte de voir le développement de ces terres, ainsi que les emplois et le développement économique qui en découleront pour la communauté. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La Eskasoni First Nation est une communauté mi'kmaw dont la population recensée s'élève à environ 4 760 personnes, dont environ 4 000 vivent dans la réserve.

La communauté se trouve dans la municipalité régionale du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, à environ 40 km de Sydney.

Une réserve est une parcelle de terre dont le titre légal est détenu par le gouvernement du Canada pour l'usage et le bénéfice d'une Première Nation particulière.

Un ajout à la réserve est l'ajout d'une parcelle de terre à la réserve existante d'une Première Nation ou un ajout qui crée une nouvelle réserve.

Les terres ajoutées peuvent être adjacentes aux terres de réserve existantes ou séparées de celles-ci, et elles peuvent être situées en milieu rural ou urbain.

Les Premières Nations et les organisations autochtones ont souligné que la politique et le processus actuels d'ajouts aux réserves sont trop lents et qu'un changement transformateur s'impose depuis longtemps. Afin de s'assurer que les besoins et les priorités des communautés des Premières Nations sont pris en compte, le gouvernement du Canada, les Premières Nations et les partenaires représentant les Premières Nations ou leur fournissant des services travaillent ensemble à la refonte de la politique sur les ajouts aux réserves.

Un appel de propositions a été lancé plus tôt cette année dans le but de recueillir, par le biais de l'engagement, diverses perspectives et solutions qui aboutiront à la refonte de la politique sur les ajouts aux réserves.

