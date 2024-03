ENGLISH RIVER FIRST NATION, PATUANAK, TERRITOIRE DU TRAITÉ 10, SK, le 14 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'efforce de renouveler les relations entre la Couronne et les peuples autochtones au Canada sur la base de l'affirmation des droits, du respect, de la coopération et du partenariat.

Le chef Alfred Dawatzare, le vice-chef Bruce McIntyre, la conseillère Jenny Wolverine, le conseiller Randy McIntyre, le conseiller Joey Paul, le conseiller Maurice Gunn et le conseiller Lewis Black (le chef et le conseil d'English River) et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont finalisé le règlement de la revendication particulière relative aux avantages agricoles de la English River First Nation.

Les membres de la English River First Nation ont voté en faveur de l'accord de règlement le 13 octobre 2023.

Le Canada versera à la English River First Nation une indemnité de 90 860 500 $ pour avoir manqué à sa promesse de fournir de l'aide à l'agriculture, à l'élevage ou à d'autres travaux, ainsi que pour avoir manqué à son obligation de fournir des drapeaux, des médailles, des vêtements, des munitions et de la ficelle.

Cet accord de règlement est une étape importante dans l'amélioration des ressources économiques et de la main-d'œuvre pour les générations actuelles et futures d'English River. Les écarts socio-économiques importants entre les Premières Nations et les autres peuples au Canada sont le résultat direct de politiques coloniales inéquitables et contre-productives et de l'incapacité du Canada à honorer et à mettre en œuvre les promesses des traités, ce qui a souvent conduit à la marginalisation des Premières Nations dans l'économie.

Alors que nous entrons dans une nouvelle ère guidée par la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, il est fondamental d'honorer et de mettre en œuvre les obligations découlant des traités et d'indemniser correctement les peuples autochtones pour ce qui leur a été injustement retiré, afin de faire progresser la réconciliation au Canada et de rétablir la confiance avec les communautés autochtones.

« La English River First Nation attend depuis plus d'un siècle que le Canada tienne les promesses qu'il a faites lors de la signature du Traité 10. Ce règlement, approuvé par les membres, est un petit pas en avant pour que le Canada tienne ses promesses. La communauté d'English River disposera désormais de fonds qu'elle pourra utiliser dans l'intérêt de l'ensemble de la nation. Ce règlement est un pas en avant important, mais un petit pas en avant. La English River First Nation continuera à s'assurer que le Canada respecte ses engagements dans le cadre du Traité 10. »

Alfred Dawatzare

Chef de la English River First Nation

« La English River First Nation a signé le Traité 10 en 1906 sur les rives de l'île à la Crosse afin d'acquérir les éléments nécessaires à la survie de notre peuple. Cet accord a été conclu il y a longtemps. Il constitue un bon départ pour les générations futures. »

Randy McIntyre

Conseiller de la English River First Nation

« En concluant cet accord de règlement, nous faisons un pas vers le renouvellement des relations entre le Canada et la English River First Nation. Le Canada n'a pas respecté la promesse relative aux vaches et aux charrues contenue dans le Traité 10 et a agi sans tenir compte des conséquences économiques et historiques. Nous continuerons à rétablir la confiance dans nos relations avec la English River First Nation afin de réparer les erreurs du passé. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

La English River First Nation est située dans le nord de la Saskatchewan , avec deux réserves à Patuanak et La Plonge, qui se trouvent à environ 5,5 heures au nord de Saskatoon .

, avec deux réserves à et La Plonge, qui se trouvent à environ 5,5 heures au nord de . La English River First Nation a déposé sa revendication en mars 2018. Elle a été acceptée pour négociation en août 2021, et les négociations ont commencé à l'été 2022.

les négociations ont commencé à l'été 2022. L'entente de règlement a été ratifiée par les membres de la English River First Nation le 13 octobre 2022. À la suite de la ratification de l'entente de règlement, le chef et le conseil de la English River First Nation ont signé l'entente de règlement le 23 octobre 2023, et le ministre Anandasangaree a signé l'entente de règlement au nom du Canada le 2 février 2024.

le ministre Anandasangaree a signé l'entente de règlement au nom du Canada le 2 février 2024. Du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2024, 283 revendications ont été réglées pour près de 10 milliards de dollars d'indemnités. Depuis le début du Programme des revendications particulières en 1973 jusqu'au 31 janvier 2024, 688 revendications totalisant 13,9 milliards de dollars d'indemnités ont été réglées par voie de négociation.

