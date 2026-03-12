CANTON, Chine, 12 mars 2026 /CNW/ - S'appuyant sur un solide départ en janvier, GAC a connu une croissance explosive dans ses marchés d'outre-mer en février. Les ventes de février ont dépassé les 11 125 unités, soit une hausse vertigineuse de 114 % en glissement annuel. Les ventes cumulatives des deux premiers mois ont dépassé les 25 126 unités, soit une hausse de 86 % en glissement annuel, ce qui témoigne d'une forte croissance mondiale. Ce rendement exceptionnel est motivé par la philosophie de GAC « axée sur la technologie avec une portée mondiale renforcée avec un écosystème à chaîne complète », guidée par la stratégie globale « Un GAC 2.0 ».

Cette croissance globale rapide découle de percées simultanées dans plusieurs marchés régionaux. Depuis le début de l'année, les régions internationales de GAC affichent une croissance synergique et généralisée. Grâce à des stratégies précises d'entrée sur le marché et à des modèles commerciaux agiles, GAC accroît efficacement sa présence sur les principaux marchés mondiaux, en accélérant sa présence dans les principaux marchés, y compris l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Europe.

Les ventes cumulatives de l'Asie-Pacifique ont augmenté de 130 % en glissement annuel au cours des deux premiers mois, avec une croissance importante dans des marchés comme Singapour, l'Indonésie et les Philippines. Hong Kong s'est démarqué comme un acteur particulièrement performant. Tirés par la stratégie « Un GAC 2.0 » et l'initiative « ACTION Hong Kong », les ventes de GAC dans la région ont continué d'augmenter. En février, GAC s'est classé parmi les deux principales marques chinoises de véhicules électriques et les trois premières marques automobiles à Hong Kong, ce qui témoigne d'une solide reconnaissance locale.

Parallèlement, alimentée par l'exécution continue de l'initiative « ACTION Moyen-Orient », la région du Moyen-Orient a vu ses ventes cumulatives bondir de 282 % en glissement annuel au cours des deux premiers mois. Plusieurs marchés clés ont connu une croissance exponentielle, les ventes cumulatives en Irak, en Arabie saoudite et aux ÉAU ayant grimpé en flèche de 116 %, 420 % et 336 % respectivement.

En Europe, les ventes au détail grecques ont augmenté de plus de 20 % en glissement mensuel en février. Cet élan soutenu du marché indique que les activités de canaux de GAC en Europe sont entrées dans une trajectoire solide et ascendante.

À l'avenir, GAC demeurera déterminée à long terme et à approfondir ses activités localisées. En introduisant davantage de produits de haute technologie et de grande qualité, en améliorant les réseaux de services et en optimisant l'expérience utilisateur, GAC continuera de respecter son engagement « Par le local, pour le local » grâce au partage de technologies et à la cocréation d'écosystèmes. GAC s'engage à devenir une marque automobile fiable pour les consommateurs du monde entier et à créer une valeur plus verte, intelligente et à faible émission de carbone pour une meilleure vie mobile pour les consommateurs mondiaux.

