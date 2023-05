La dynamique de croissance robuste de Changan Auto accélère fermement son expansion internationale

CHONGQING, Chine, 13 mai 2023 /CNW/ -- La séance d'information annuelle sur le rendement de Changan Auto a eu lieu le 8 mai en après-midi. Au courant de celle-ci, Changan Auto a présenté son rendement annuel de 2022 et a fourni une planification et une interprétation stratégiques du développement futur de l'entreprise.

Le volume des ventes de véhicules de Changan Auto a atteint 2 346 000 unités vendues en 2022, soit une augmentation de 2 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre un nouveau sommet en cinq ans. Parmi les modèles vendus, les ventes de véhicules électriques de proximité (NEV) ont augmenté de 160,5 % sur un an, pour s'établir à 284 000 unités. Changan Auto a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 7,798 milliards de yuans en 2022, soit une augmentation de 119,52 % par rapport à l'année précédente, tout en présentant une croissance continue de la qualité opérationnelle et une tendance à la hausse quant à la capacité de création de valeur. Changan Auto a obtenu des résultats exceptionnels sur le plan du volume des ventes et du profit.

À l'avenir, Changan Auto accélérera le développement de véhicules à énergie nouvelle, prendra de l'expansion à l'échelle internationale et se transformera résolument en une entreprise de technologie de transport intelligent à faibles émissions de carbone. À l'heure actuelle, Changan Auto a publié sa stratégie à l'étranger Large Ocean, qui favorisera le développement outre-mer en accélérant les « cinq grands aménagements d'entreprise ». Il s'agit notamment d'accélérer les aménagements en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient et en Afrique, dans la région Asie-Pacifique et dans la Communauté des États indépendants (CEI), de mettre en place sa vision « une politique pour une région, une politique pour un pays » et de lancer pas moins de 30 produits mondiaux d'ici 2025. Le plan consiste à mettre sur pied 3 000 points de vente à l'étranger. D'ici 2030, Changan Auto vise à atteindre son objectif des quatre « numéros un », soit des investissements à l'étranger dépassant les 10 milliards de dollars, des ventes annuelles à l'étranger de plus de 1,2 million d'unités, un nombre d'employés à l'étranger se chiffrant à plus de 10 000 personnes et sa marque automobile classée numéro un à l'échelle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2075684/image_5003628_25470621.jpg

