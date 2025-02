EDMONTON, AB, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le chef Dwayne Laboucan, le conseil élu de la Driftpile Cree Nation et l'honorable Patty Hajdu, ministre fédérale des Services aux Autochtones, ont signé une entente de prestation de services affirmant le droit inhérent de la Driftpile Cree Nation à l'autogouvernance de ses enfants, de ses jeunes et de ses familles. Cette entente soutient la mise en œuvre de la loi de la Driftpile Cree Nation, Mihtatakaw Sîpiy Awasak Wiyasiwêwin (loi sur les enfants de Driftpile River), dans le cadre de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis.

Cette entente honore la compétence de la Driftpile Cree Nation en matière de prestation de programmes et de services nécessaires à la sécurité et au bien-être de ses enfants et de ses familles. Le Canada se réjouit à l'idée de se joindre à la Driftpile Cree Nation lors d'une cérémonie culturelle pour célébrer cette réalisation historique dans les mois à venir.

La Driftpile Cree Nation, par l'intermédiaire de son pavillon de ressourcement pour enfants, le Chief Kinosêw Awasak Mîkiwâhp (CKAM), offrira des services complets de prévention, de protection et de soutien aux jeunes adultes à l'ensemble de ses quelque 3 237 membres vivant dans la Driftpile Cree Nation et en Alberta. La signature de l'entente est un effort de collaboration ancré dans la compréhension commune que les enfants de leur nation s'épanouiront au sein de leur famille, de leur communauté et de leur culture.

Au cours des quatre prochaines années, le Canada fournira un financement de base de 16,4 millions de dollars par an, ajusté annuellement en fonction de l'inflation et de la croissance de la population. En outre, le Canada contribue au financement des installations destinées à soutenir le nouveau programme de services à l'enfance et à la famille. En l'absence de financement de l'Alberta, le Canada fournira également des fonds pour une période de vingt-quatre mois afin de soutenir les enfants qui ne résident pas dans la Driftpile Cree Nation.

Soutenue par cette entente, la Driftpile Cree Nation commencera, dès le 17 mars 2025, à mettre en œuvre sa loi ainsi qu'un nouveau programme coutumier et un modèle de prestation de services qui ont été élaborés en collaboration avec les membres et qui seront mis en œuvre par le CKAM. Les enfants et les familles de Driftpile sont forts, mais lorsqu'ils auront besoin d'aide, la nation sera là. CKAM travaillera avec la communauté et enveloppera les familles comme une couverture chaude. Comme cela a toujours été le cas, les Kohkoms, les Mosoms, les aînés, les gardiens du savoir et la communauté dans son ensemble joueront un rôle clé dans la prestation de tous les programmes et services du CKAM. Ensemble, par l'intermédiaire de CKAM, la Nation offrira de la nourriture, des vêtements, un abri, de la compassion, de l'amour et de l'espoir, afin que ses enfants et ses familles puissent être en bonne santé, forts et en sécurité.

En aidant les peuples autochtones à diriger la transformation des services à l'enfance et à la famille sur leurs propres territoires, nous contribuons collectivement à garantir que les générations actuelles et futures d'enfants autochtones et leurs familles s'épanouissent et prospèrent ensemble.

« La famille est au cœur de la Driftpile Cree Nation. Nous nous engageons à mettre en œuvre la loi Mihtatakaw Sipiy Awasak Wiyasiwewin et d'affirmer nos droits inhérents en respectant profondément nos enfants, nos jeunes et nos familles. Nous fournirons nos propres services - conçus et développés par nous et pour nous - qui placent les familles au premier plan et garantissent que nos enfants sont toujours en contact avec leur famille, leur langue, leur culture et leur communauté. Cet effort historique vise à honorer nos familles, proches et lointaines, comme nous l'ont enseigné nos ancêtres depuis des temps immémoriaux. »

Chef Dwayne Laboucan

Driftpile Cree Nation

« La signature d'aujourd'hui confirme ce que la Driftpile Cree Nation a toujours su, à savoir que ses enfants s'épanouissent mieux lorsqu'ils sont pris en charge par des systèmes conçus par leur propre communauté, enracinés dans la sagesse ancestrale et l'identité collective. Cette entente va au-delà des cadres de gouvernance pour honorer le droit inhérent de la Nation à élever et à protéger ses enfants. Le leadership dont a fait preuve la Driftpile Cree Nation montre comment les approches dirigées par les Autochtones créent un soutien plus solide pour les enfants, les jeunes et les familles. Leur travail garantit que les valeurs communautaires et les liens culturels restent au cœur des services à l'enfance et à la famille, créant ainsi un modèle d'autodétermination qui profite à tous les membres de la communauté. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor

Faits en bref

Pour la plupart des enfants autochtones, les services à l'enfance et à la famille sont fournis en vertu des mesures législatives de la province ou du territoire où résident les enfants et les familles.

en vertu des mesures législatives de la province ou du territoire où résident les enfants et les familles. Le 1 er janvier 2020, la Loi fédérale concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis (la Loi ) est entrée en vigueur. La Loi affirme le droit inhérent des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale en matière de services à l'enfance et à la famille. Elle permet aux communautés autochtones d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille et définit les principes applicables, à l'échelle nationale, en ce qui concerne la prestation de services à l'enfance et à la famille aux enfants autochtones.

janvier 2020, la (la ) est entrée en vigueur. La affirme le droit inhérent des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale en matière de services à l'enfance et à la famille. Elle permet aux communautés autochtones d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille et définit les principes applicables, à l'échelle nationale, en ce qui concerne la prestation de services à l'enfance et à la famille aux enfants autochtones. Depuis novembre 2020, les engagements fédéraux ont compris plus de 542 millions de dollars pour favoriser la participation des Premières Nations, des Inuit et des Métis dans l'élaboration conjointe du processus de mise en œuvre de la Loi et pour aider les communautés et les groupes autochtones à renforcer leur capacité à mettre en place leurs propres systèmes de services à l'enfance et à la famille, ainsi que 73,6 millions de dollars dans le budget de 2021 et 87,3 millions de dollars dans le budget de 2022 pour soutenir la compétence autochtone en matière de services à l'enfance et à la famille.

et pour aider les communautés et les groupes autochtones à renforcer leur capacité à mettre en place leurs propres systèmes de services à l'enfance et à la famille, ainsi que 73,6 millions de dollars dans le budget de 87,3 millions de dollars dans le budget de 2022 pour soutenir la compétence autochtone en matière de services à l'enfance et à la famille. Dans le cadre du budget de 2023 à 2024, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 1,8 milliard de dollars sur une période de 11 ans, afin d'aider les communautés à exercer leur compétence en vertu de la Loi .

. Cette entente de prestation de services est la troisième entente avec la province de l' Alberta et la douzième entente au Canada dans le cadre de la Loi.

