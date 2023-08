OTTAWA, ON, le 16 août 2023 /CNW/ - La Dre Kathleen Ross, médecin de famille à Coquitlam et à New Westminster, en Colombie-Britannique, devient la nouvelle présidente de l'Association médicale canadienne (AMC). En plus d'exercer la médecine familiale, la Dre Ross effectue des tâches cliniques en soins primaires communautaires ainsi qu'en obstétrique et en assistance chirurgicale cardiovasculaire à l'Hôpital Royal Columbian.

La Dre Ross endosse le rôle de présidente à un moment où la médecine familiale est en crise. Son expérience directe en médecine de première ligne s'avérera d'une grande utilité, alors que l'AMC continue de promouvoir des solutions visant à résoudre les problèmes d'accès aux soins auxquels est confrontée la population canadienne. Convaincue que les soins primaires sont essentiels au bon fonctionnement du système de soins de santé, la Dre Ross est fermement déterminée à travailler avec les responsables des orientations politiques et avec la communauté médicale pour faire des soins en équipe une solution de premier plan, pour aujourd'hui et pour l'avenir.

« Avec les difficultés et perturbations de plus en plus nombreuses - qui ont fini par se transformer en crise au cours des dernières années -, la profession médicale canadienne se trouve à la croisée des chemins. D'importantes discussions sur les soins de santé au Canada sont en cours, et nous devons poursuivre la conversation pour améliorer l'accès aux soins et créer de meilleures conditions de travail pour le personnel de la santé », affirme la Dre Ross.

Membre fondatrice du groupe consultatif sur la diversité et l'inclusion de Doctors of BC en 2018 et médecin responsable du groupe de travail de l'Hôpital Royal Columbian sur la lutte contre le racisme et les biais inconscients en 2021, la Dre Ross demeure déterminée à favoriser l'apprentissage, la sensibilisation, l'éducation et la mise en œuvre continue de pratiques de soins inclusives, diversifiées et exemptes de racisme.

La Dre Joss Reimer est nommée présidente désignée

La Dre Joss Reimer devient la nouvelle présidente désignée pour 2023-2024. Elle siégera en qualité de présidente désignée de l'AMC jusqu'en mai 2024, moment où elle deviendra présidente de l'Association. La Dre Reimer est actuellement médecin-hygiéniste en chef à l'Office régional de la santé de Winnipeg.

Le Dr Alika Lafontaine termine son mandat à la présidence

Le Dr Alika Lafontaine a terminé son mandat à la présidence de l'AMC, après une année à défendre les intérêts des médecins de partout au pays et à promouvoir la restructuration des systèmes de santé du Canada.

« Le changement réel n'est possible que si nous mettons fin au statu quo », indique le Dr Lafontaine. « Ce fut un honneur de servir à la présidence de l'AMC pendant une année marquée par de nombreux changements transformationnels. Les gouvernements de l'ensemble du pays ont recommencé à travailler ensemble, rassemblés par les crises qui frappent actuellement nos systèmes de santé partout au Canada. Nous pouvons réellement révolutionner nos systèmes de santé, à condition de poursuivre la transformation de nos modèles de prestation des soins. Ces changements majeurs sont nécessaires pour stabiliser l'accès aux soins de santé et améliorer les conditions de travail du personnel de la santé. »

Le Dr Lafontaine siégera à titre de président sortant jusqu'en août 2024.

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants et apprenantes en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

