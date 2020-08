La D re Collins apporte un large éventail d'expérience à ce poste, expérience qu'elle a acquise en travaillant pendant plus de deux décennies à titre de directrice médicale d'un foyer de soins de la région, en exerçant à temps partiel au service des urgences d'un hôpital et en enseignant aux résidents du programme de médecine familiale à l'Université Dalhousie. La D re Collins a dirigé un cabinet de médecine familiale à Fredericton.

Devenir présidente de l'AMC est une suite toute naturelle pour la Dre Collins. Elle est membre du Conseil d'administration de l'association depuis sept ans, elle a présidé le conseil d'administration de la Société médicale du Nouveau-Brunswick pendant cinq ans et a siégé pendant plusieurs années au conseil des gouverneurs de l'Université St. Thomas, à Fredericton (N.-B.).

« Au moment où nous redéfinissons notre avenir, je me réjouis à l'idée d'apporter ma contribution, celle d'une médecin d'expérience qui a toujours travaillé avec dévouement dans des milieux vastes et diversifiés », a déclaré la Dre Collins. « Les médecins font face à de nombreux défis, particulièrement dans le contexte d'une pandémie, et je m'engage à me faire leur porte-parole et à préconiser des réformes pour répondre aux besoins de la communauté médicale et des patients. »

À propos de l'AMC

