TORONTO, le 10 mai 2024 /CNW/ - Frances Marinic-Jaffer, présidente du conseil d'administration de la Down Syndrome Association of Toronto (DSAT) et des membres de son équipe se sont joints à Omar Khafagy, gestionnaire, Accès des entreprises, Services aux sociétés, Bourse de Toronto (TSX), pour fermer les marchés.

La Down Syndrome Association of Toronto ferme les marchés - Vendredi 10 mai 2024

Établi en 1987, la Down Syndrome Association of Toronto (DSAT) est un organisme de bienfaisance enregistré qui regroupe des parents bénévoles passionnés, des frères et sœurs, des amis et des citoyens qui se consacrent à l'amélioration du potentiel des personnes ayant le syndrome de Down. La DSAT sensibilise le public, fait la promotion de l'égalité et offre des occasions de développement aux personnes atteintes du syndrome de Down.

