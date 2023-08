LONDON, ON, le 8 août 2023 /CNW/ - En collaboration avec Services aux Autochtones Canada (SAC), des membres de la GRC se rendront dans certaines collectivités autochtones de l'Ontario cet été, où ils participeront au processus de paiement des annuités découlant des traités. En consultation avec les collectivités visées par un traité en Ontario, nous avons participé à 18 événements, qui ont duré de deux à cinq jours et qui ont touché plus de 40 collectivités des Premières Nations.

Plus de 14 millions de personnes vivent en Ontario. Cela n'est possible qu'en raison des traités historiques négociés avec les Premières Nations, qui ont accepté de partager leurs territoires traditionnels en échange de biens et de services de la part de la Couronne.

Ces traités fournissent un cadre pour vivre ensemble et partager les terres traditionnellement occupées par les peuples autochtones. Un cadre qui fournit de l'emploi, de la nourriture, un logement et du confort à des millions de résidents. Ces ententes jettent les bases d'une coopération et d'un partenariat permanents alors que nous progressons ensemble vers la réconciliation.

« En versant les annuités prévues par les traités, nous témoignons notre gratitude et notre respect envers les populations autochtones qui nous ont tant donné. »

Surintendant principal Matt Peggs, commandant divisionnaire par intérim, Division O de la GRC

Faits saillants

La Division O de la GRC a créé l'Unité de liaison avec les Autochtones (ULA) en avril 2022. Les agents de liaison avec les Autochtones de l'Unité sont chargés de créer des liens et de maintenir la communication avec les Services de police des Premières Nations et les collectivités autochtones partout en Ontario. Les agents de liaison travaillent en étroite collaboration avec de multiples partenaires pour assurer l'exécution des programmes et des événements dans la province et visent à réaliser la réconciliation tout en respectant les valeurs de la GRC.

Twitter : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : grcontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Coordonnées : Division O de la GRC (Ontario), Communications et relations avec les médias, Courriel : [email protected]