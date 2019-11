La diversité en entrepreneuriat bien présente à Montréal-Nord

MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La CDEC Montréal-Nord a organisé, du 18 au 20 novembre, pour une deuxième année consécutive la semaine de la culture entrepreneuriale à Montréal-Nord. Plus de 200 personnes ont assisté aux panels, visité des entreprises et participé au midi-conférence sous le thème « la diversité de Montréal-Nord au coeur de l'entrepreneuriat ».

La CDEC Montréal-Nord mise sur la diversité de l'arrondissement, qui selon elle est bénéfique et apporte de nouvelles idées qui stimulent l'entrepreneuriat dans son ensemble en plus de permettre une intégration plus efficace des nouveaux arrivants. Lors du midi-conférence présenté le 20 novembre 2019, trois entrepreneurs ont été mis de l'avant. Il s'agit de Mouhamad Sobh président-directeur général de Mix Nuts, Nedjie Jean-Philippe directrice administrative de Garage Mekno et Brunilda Reyes, directrice générale des Fourchettes de l'espoir ont partagé leur parcours et répondu aux questions des jeunes entrepreneurs présents dans la salle.

Sémou Diouf, conseiller en développement économique de la CDEC Montréal-Nord explique que le thème choisi cette année « permet de s'assurer de l'inclusion de tous les citoyens de l'arrondissement, mais aussi la semaine de la culture entrepreneuriale leur donne l'occasion de côtoyer des décideurs et acteurs économiques qui se trouvent habituellement loin de leur réalité et de leur territoire ».

« La diversité est un atout précieux pour le développement économique de Montréal-Nord. Le renforcement de la culture entrepreneuriale auprès des immigrants et des membres des communautés culturelles figure d'ailleurs au rang des priorités de notre Plan collectif de développement économique et c'est en misant sur cette particularité que nous entendons tirer notre épingle du jeu et assurer la prospérité pour nos citoyens », de déclarer Mme Chantal Rossi, conseillère de la ville du district d'Ovide-Clermont.

Selon la conseillère associée au développement économique et responsable de l'Est de Montréal et Mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois il est important de miser sur les expertises locales pour stimuler l'économie de façon efficace, « Le territoire de l'Est de Montréal est un lieu prioritaire pour le développement économique de la ville de Montréal, c'est pour cela que nous appuyons fièrement les jeunes entrepreneurs motivés et dynamiques de Montréal-Nord » .

La CDEC Montréal-Nord remercie l'arrondissement de Montréal-Nord pour son soutien indéfectible et le service du développement économique de la Ville de Montréal ainsi que le Secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec sans qui cette semaine n'aurait pas été possible.

