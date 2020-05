La distribution d'équipement de protection contre la COVID-19 se poursuit à Montréal-Nord

MONTRÉAL-NORD, le 9 mai 2020 /CNW Telbec/ - Grâce à l'effort collectif des organismes du quartier, des commerces et des élus locaux, l'arrondissement de Montréal-Nord coordonne actuellement la distribution de 40 000 masques, de 1 250 visières de protection et de plus d'une centaine de gallons de liquide désinfectant sur son territoire.

Des masques gratuits pour les citoyens

Les résidents de Montréal-Nord peuvent se procurer, jusqu'à épuisement du matériel, un masque à usage unique dans l'un des trois points de service suivants :

Éco-quartier dans l'ouest : 10861, boul. Pie-IX, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h

Éco-quartier dans l'est : 12277, boul. Rolland, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h

Centre des Femmes Interculturel Claire : 3840, boul. Henri-Bourassa Est, du lundi au vendredi, de 10 h à 15 h

Les clients de certains commerces pourront également obtenir un masque à usage unique :

Super C, 6000 boul. Henri-Bourassa, du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h

Pharmacie Jean-Coutu, 4770, rue de Charleroi, du lundi au samedi, de 9 h à 20 h, et le dimanche, de 9 h à 18 h

Pharmacie Jean-Coutu, 6405, boul. Léger, du lundi au samedi, de 9 h à 20 h et le dimanche, de 9 h à 18 h

Ces commerces disposent toutefois de quantités limitées. Tous les points de service ne disposent que de masques jetables pour le moment. Lors de la distribution, tous les masques remis sont accompagnés d'une fiche expliquant comment les utiliser de façon sécuritaire.

Grâce à la collaboration de nombreux organismes communautaires, les personnes qui reçoivent de l'aide alimentaire obtiennent des masques avec la livraison de leur panier.

D'autre part, la Ville de Montréal amorce la distribution de masques aux résidents des habitations à loyer modique. En raison de besoin prioritaire, la première livraison effectuée par la Ville, de 1 140 unités, se fera exclusivement dans l'arrondissement de Montréal-Nord.

Rappelons que la Sécurité civile recommande le port du couvre-visage lorsque la distanciation physique de deux mètres ne peut être respectée.

Appel aux dons



L'Arrondissement distribue des masques à usage unique et des masques réutilisables en fonction des commandes qu'il réussit à passer et des dons qu'il reçoit. Pour pouvoir continuer à offrir des masques à ses citoyennes et citoyens, l'Arrondissement lance un appel à tous. Celles et ceux qui désirent contribuer peuvent communiquer avec Charles Morisset au 514 243-5895 ou par courriel à [email protected].

Distribution de visières de protection

Les organismes communautaires recevront 1250 visières de protection destinées à leurs employés qui offrent des services directs à la population, ainsi qu'aux équipes de sensibilisation qui se déploient à pied et à vélo sur le terrain.

Distribution de liquide désinfectant

L'entreprise HeySeller de Montréal-Nord produit du désinfectant et elle en a fourni pour distribution aux organismes. De plus, une centaine de gallons de liquide désinfectant a été offerte par Nicolas Duvernois, de la firme québécoise Pur Vodka. Ce désinfectant a été remis à l'Arrondissement par le député Emmanuel Dubourg, qui a également fourni 1000 visières de protection et des masques.

« Ces produits aideront les organismes du milieu à bien préparer le déconfinement pour leurs employés et leurs usagers. Au nom des élus municipaux, de l'administration de l'arrondissement et des organismes, je tiens à remercier chaleureusement le député Emmanuel Dubourg et Monsieur Duvernois pour leur contribution », a souligné Mme Christine Black, mairesse de l'arrondissement.

