MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Pour une troisième année consécutive, la distraction au volant est le plus grand risque qui guette les automobilistes. C'est l'un des constats importants d'un sondage annuel mené par Desjardins Assurances, un des principaux assureurs de dommages au Canada et ardent promoteur de la sécurité routière.

Environ 4 000 Canadiens et Canadiennes ont livré leur opinion au sujet des comportements et des habitudes sur la route. La distraction au volant est le principal facteur de risque pour 60 % des personnes interrogées. Parmi les distractions les plus citées, ce qui se passe à l'extérieur de l'automobile (34 %), le cellulaire (31 %), les consoles ou les interfaces médias (24 %), et l'alimentation et l'alcool (22 %) forment le palmarès.

La distraction au volant est suivie de près par la consommation d'alcool (59 %) et la conduite agressive (46 %). Quand on leur pose des questions sur ce dernier facteur de risque, seulement 6 % des personnes sondées se considèrent comme étant agressives quand elles prennent le volant, bien que 71 % disent constater régulièrement de tels comportements sur la route.

« Ce sondage annuel est l'un des moyens déployés par Desjardins pour sensibiliser la population à la sécurité routière pour sauver des vies, a déclaré Valérie Lavoie, présidente et cheffe de l'exploitation de Desjardins Groupe d'assurances générales. La distraction et l'agressivité au volant sont extrêmement dangereuses pour les automobilistes et les autres usagers de la route. Les données du sondage nous en apprennent plus sur les comportements et les perceptions. C'est très utile pour mieux informer les conducteurs et les conductrices et rendre nos routes plus sécuritaires. »

Le sondage révèle que 37 % des gens cherchent à réduire les distractions au volant en raison du risque de collision. Les amendes et les récompenses perdent de leur efficacité pour contrer la distraction. Les automobilistes du pays se tournent de plus en plus vers des applications qui analysent leur comportement au volant, notamment pour évaluer le coût de leur assurance.

La proportion de véhicules dotés de technologies de sécurité est également en forte augmentation. Au cours des 5 à 10 dernières années, les constructeurs automobiles ont déployé des innovations qui ont réduit le nombre d'incidents sur les routes. On n'a qu'à penser aux caméras de recul et aux avertisseurs de dépassement et d'angles morts. Aujourd'hui, de tels dispositifs sont présents dans près de la moitié des voitures. Selon le sondage, 47 % des automobilistes estiment que la technologie les aide de plus en plus à prévenir les collisions (contre 43 % en 2023 et 38 % en 2021). Il s'avère également que les jeunes sont plus susceptibles de s'y fier pour éviter une collision (47 % des 16 à 34 ans, comparativement à 39 % des 55 à 74 ans).

La prévention est une priorité pour Desjardins Assurances. L'assureur investit plus de 1,2 M$ par année pour appuyer des initiatives de sécurité routière et des partenariats clés, dont certains remontent à plus de 40 ans. Les relations ont toujours été fortement axées sur le partage de la route entre les automobilistes, les cyclistes et les piétons.

D'ailleurs, le sondage de Desjardins Assurances démontre que l'approbation des politiques Vision Zéro a augmenté au cours des deux dernières années, surtout chez les jeunes. Davantage de personnes de 16 à 34 ans (69 %, alors que la moyenne canadienne est de 55 %) sont favorables à l'adoption d'une stratégie Vision Zéro dans leur région. Les jeunes expriment leur soutien à la sensibilisation et à l'amélioration des infrastructures de sécurité routière, comme les dos d'âne et les voies réservées aux vélos, entre autres. Les efforts de sensibilisation et les démarches de Desjardins Assurances pour améliorer les infrastructures sont essentiels afin de rendre nos routes plus sûres et de contribuer à éliminer les décès et les blessures évitables.

