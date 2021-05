Les travaux de construction et de rénovation nécessaires à l'installation de la Distillerie Mariana à L'Ouvrage ont débuté à la mi-avril et se poursuivront au cours des prochains mois. L'entreprise devrait pouvoir intégrer ses nouveaux locaux d'ici le printemps 2022. La récupération et la transformation de l'ancienne friche industrielle entraîneront des investissements publics et privés de plus de 14 M$.

Dans le cadre de ce projet, les Fonds régionaux de solidarité FTQ - Mauricie ont soutenu financièrement la distillerie avec un prêt de 800 000 $.

L'Ouvrage accueillera le lieu unique de production des spiritueux de la Distillerie Mariana. Sur place, on y fera la création, la distillation, la préparation ainsi que l'embouteillage des spiritueux. Les visiteurs pourront y observer le processus de production et en apprendre sur le monde des alcools, de son histoire à sa chimie. Un cocktail club avec terrasse accueillera les visiteurs pour y déguster les alcools, en cocktails créatifs ou sur glace, dans une ambiance chaleureuse, décontractée et festive. De plus, un chai de vieillissement de barils de whisky de grain québécois et de rhum sera ouvert aux visiteurs pour y vivre une expérience immersive. Ils pourront même goûter les alcools en vieillissement directement à partir des barils. Finalement, une boutique offrira des spiritueux ainsi que des produits de mixologie pour reproduire à la maison les cocktails offerts sur place.

« Depuis sa création, en 2015, Mariana s'est toujours invitée chez les gens. Maintenant, c'est à notre tour d'accueillir la visite. Lorsque j'ai acquis la distillerie, en 2019, je souhaitais vraiment en faire un lieu rassembleur où les gens viendraient vivre une expérience et y créer des souvenirs. L'histoire de Mariana s'écrit actuellement et pour moi, il est clair que son rayonnement dépassera bientôt nos frontières », affirme le propriétaire de l'entreprise, Philippe Leblanc.

Projet phare du district entrepreneurial innovant Halo Trois-Rivières, le centre d'innovation agroalimentaire L'Ouvrage est le site tout désigné pour accueillir Mariana. « La vision de Mariana cadre parfaitement avec celle que nous avons pour L'Ouvrage, basée sur la collaboration, l'innovation et l'engagement dans la communauté. Nous ne pouvions rêver mieux comme premier occupant », se réjouit le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

De son côté, Philippe Leblanc a été séduit par L'Ouvrage, mais également par le style de vie proposé par Halo Trois-Rivières. « Mon entreprise est dynamique, jeune et innovante, et c'est exactement l'image que j'ai de Trois-Rivières et de son centre-ville », déclare-t-il. Le diplômé en commerce international a travaillé en Asie, en Europe et au Moyen-Orient au cours des dernières années.

« Aux Fonds régionaux de solidarité FTQ, on se fait toujours une fierté d'appuyer des entreprises qui, comme la Distillerie Mariana, réussissent à se démarquer et à innover dans leur domaine en proposant des produits distinctifs qui témoignent de l'unicité et du savoir-faire québécois. Plus qu'un simple investissement monétaire, notre engagement vise à s'investir pour une société meilleure en appuyant une PME qui contribue au développement économique de la Mauricie et à son rayonnement », ajoute Charles Lahaye, vice-président régional pour la Mauricie, Fonds régionaux de solidarité FTQ.

À propos de la Distillerie Mariana

Fondée en 2015 à Louiseville, en Mauricie, la Distillerie Mariana est une pionnière du secteur des microdistilleries québécoises. Mariana est le nom latin de l'épinette noire, le symbole emblématique de la forêt boréale québécoise ainsi que l'aromate distinctif que l'on retrouve dans le gin forestier Canopée.

La mission de l'entreprise est de faire découvrir le meilleur de notre botanique et du terroir québécois, tout en respectant l'environnement qui nous entoure. Elle se définit comme une distillerie hors sentiers qui ose réinventer les classiques internationaux et se veut créatrice de saveurs alcoolisées.

Neuf de ses produits sont disponibles à la Société des alcools du Québec, soit le gin Canopée, le gin Violette, le gin Loop, le rhum Morbleu, le rhum Morbleu au chocolat, l'absinthe Balzac, l'amaretto Avril, la crème Saint-Crème et la liqueur d'agrumes Zeste. Un whisky de grain québécois en vieillissement depuis 2016 sera également disponible pour dégustation sur place.

