La direction exécutive de Santé Québec est maintenant complétée

Québec, le 18 sept. 2024 /CNW/ - La direction exécutive de Santé Québec a été officiellement complétée avec la récente nomination approuvée par le conseil d'administration de la société d'État le 21 août dernier. Santé Québec est heureuse d'annoncer la nomination de :

- Jean-Pierre Kik à titre de Vice-président - Approvisionnement, Logistique et Infrastructure

Titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal et d'un baccalauréat en génie industriel de l'École Polytechnique de Montréal, Jean-Pierre Kik cumule près de 30 ans d'expérience dans des fonctions d'approvisionnements et de logistique au sein d'entreprises internationales de premier plan. Depuis 2023, il occupe le poste d'Associé en Consultation, Opérations numériques et chaîne d'approvisionnement chez PwC, où il dirige la pratique de consultation en opérations numériques pour l'Est du Canada. Tout au long de sa carrière, il a occupé des postes à haute responsabilité, notamment en tant que Vice-président, Chaîne d'approvisionnement et opérations pour Groupe Touchette, le plus grand distributeur de pneus au Canada, et Directeur principal, Chaîne d'approvisionnement et opérations logistiques pour Air Canada. Il siège également sur le conseil d'administration de Chaîne d'approvisionnement Canada - Institut du Québec.

Jean-Pierre Kik sera au cœur de la transformation stratégique de l'infrastructure de réseau et de la logistique, assurant une gestion innovante des ressources et des projets pour renforcer l'efficacité et la performance.

Avec cette nomination, Santé Québec est désormais bien positionnée pour poursuivre le travail de l'intégration des établissements prévue pour le 1er décembre 2024. L'équipe exécutive jouera un rôle déterminant au cours de cette phase en collaborant étroitement avec les établissements afin d'assurer une fusion réussie et une transition harmonieuse. Les prochaines étapes incluront la planification des responsabilités, l'établissement des priorités et la coordination des efforts pour garantir une intégration efficace.

« Avec l'arrivée de Jean-Pierre Kik, nous sommes convaincus d'accueillir un leader visionnaire qui apportera une contribution essentielle à notre mission. Ce moment marque la finalisation de notre équipe de direction exécutive, un tournant majeur pour Santé Québec. Avec cette équipe désormais complète, la société d'État dispose des fondations nécessaires pour relever les défis à venir, explorer de nouveaux horizons, et offrir des services de santé et sociaux de haute qualité à l'ensemble de la population », a déclaré Geneviève Biron, Présidente et Cheffe de la direction de Santé Québec.

Santé Québec se réjouit de pouvoir compter sur des leaders aussi engagés et expérimentés pour soutenir cette grande transformation du réseau de la santé et des services sociaux. La société d'État est déterminée à mener cette transformation avec une vision claire et une approche collaborative, dans le but d'offrir des services qui répondent aux attentes et aux besoins de la population québécoise.

Lien connexe :

Pour consulter la structure organisationnelle de Santé Québec : https://sante.quebec/a-propos/

SOURCE Santé Québec

Santé Québec, 418-781-6209, [email protected]