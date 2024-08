Une étude approfondie menée par SS&C Intralinks, la Bayes Business School et Mergermarket examine l'évolution de la diligence raisonnable au cours de la dernière décennie

WINDSOR, Connecticut, 15 août 2024 /CNW/ - SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) a annoncé aujourd'hui la publication du rapport How Deal Terms Impact Due Diligence (incidence des modalités des transactions sur la diligence raisonnable) de SS&C Intralinks. Le M&A Research Centre de la Bayes Business School (anciennement Cass) a analysé plus de 900 transactions mondiales de fusions et d'acquisitions annoncées entre 2013 et 2023, en s'appuyant sur les données de la base de données exclusive de SS&C Intralinks. L'étude a révélé que la période moyenne de diligence raisonnable d'une cible privée est près de deux fois plus longue que celle d'une acquisition publique. De plus, les transactions privées exigent presque deux fois plus de documentation et de collaboration.

« Les négociateurs continuent de saisir de nombreuses occasions sur les marchés privés, mais l'environnement pour la collecte de fonds et le déploiement de capitaux est difficile, a déclaré Ken Bisconti, codirecteur de SS&C Intralinks. Les périodes de diligence raisonnable sont devenues plus longues, et le processus est devenu plus complexe, ce qui exige souvent plus de documentation. Cette étude confirme l'importance croissante des salles de données virtuelles et d'autres espaces numériques pour la gestion efficace et efficiente des processus de diligence raisonnable. »

Voici quelques-unes des principales conclusions du rapport :

La période moyenne de diligence raisonnable, de l'ouverture d'une des salle de données virtuelle à l'annonce publique d'une transaction est de 234 jours pour une cible privée contre 125 jours pour une cible publique. Au cours de la dernière décennie, la période de diligence raisonnable préalable à l'annonce s'est étirée à 203 jours, comparativement à 124 jours en 2014.

En moyenne, les cibles privées téléchargent 7 583 fichiers dans un salle de données virtuelles, comparativement à 4 896 documents pour une transaction publique. Pour les transactions de taille moyenne, les plus courantes sur le marché aujourd'hui, le nombre de fichiers téléchargés s'élève à plus de 8 000.

De plus en plus de personnes sont impliquées dans le processus de diligence raisonnable pour les transactions privées, avec un nombre moyen de 271 utilisateurs de salles de données virtuelles participant à une collaboration contre 195 utilisateurs pour une cible publique.

L'étude a également révélé que la diligence raisonnable de moyenne durée a tendance à produire les meilleurs résultats :

Les transactions avec des périodes de diligence raisonnable de moyenne durée d'environ 139 jours sont plus susceptibles d'être conclues. De telles transactions prendront probablement 104 jours du début à la fin.

Les acheteurs sont moins susceptibles de payer une prime sur les transactions avec une diligence raisonnable de moyenne durée, le prix fluctuant d'environ 22 % pendant ces évaluations. L'appréciation moyenne des prix après des périodes de diligence raisonnable de courte et de longue durée est de 30 % et 33 %, respectivement.

Les transactions comprenant des périodes de diligence raisonnable de moyenne durée produisent le meilleur rendement total pour les actionnaires pouvant atteindre 4 %, tandis que les périodes de diligence raisonnable de courte ou de longue durée entraînent souvent des résultats défavorables.

Pour en savoir plus sur l'incidence des modalités des transactions sur la diligence raisonnable, cliquez ici et pour en savoir plus sur la dynamique de la diligence raisonnable cliquez ici.

SS&C Intralinks est un pionnier de la salle de données virtuelle, offrant des services logiciels tout au long du cycle de vie des transactions, y compris le marketing des transactions, la préparation des transactions, la diligence raisonnable, les renseignements et l'intégration après fusion. La technologie Intralinks favorise et sécurise le flux d'information en facilitant les fusions et acquisitions, la mobilisation de capitaux et la production de rapports des investisseurs. SS&C Intralinks a effectué à ce jour plus de 35 billions de dollars américains de transactions financières sur sa plateforme.

À propos de SS&C Technologies

SS&C est un fournisseur mondial de services et de logiciels pour les secteurs des services financiers et des soins de santé. Fondée en 1986, SS&C a son siège social à Windsor, au Connecticut, et exploite des bureaux partout dans le monde. Quelque 20 000 organisations de services financiers et de soins de santé, des plus grandes entreprises du monde aux petites et moyennes entreprises, comptent sur SS&C pour son expertise, son envergure et ses technologies.

Des renseignements supplémentaires sur

SS&C (Nasdaq: SSNC) sont disponibles à www.ssctech.com.

À propos du M&A Research Centre

Le M&A Research Centre de la Bayes Business School, qui a été fondé en 2008, est le seul centre de recherche d'une grande école de commerce axé à la fois sur la recherche et la pratique des fusions et acquisitions. La Bayes Business School fait partie de City St. George's, University of London, et est située dans le quartier financier historique de Londres. Personne-ressource : [email protected]

