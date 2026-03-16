La députée libérale Virginie Dufour à Victoriaville pour parler d'habitation et d'environnement
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
16 mars, 2026, 10:20 ET
QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - La députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation, d'environnement, de faune et de parcs, Virginie Dufour, se rendra à Victoriaville, ce mardi 17 mars, où elle multipliera les rencontres pour discuter de ses dossiers de porte-parole.
La députée libérale profitera de sa présence dans le Centre-du-Québec pour y rencontrer le maire de Victoriaville et visiter l'APCHQ Bois-Francs ainsi que la Cité de l'innovation circulaire et durable. Elle terminera sa journée avec une présentation à des étudiants du Cégep de Victoriaville dans le cadre du cours « Géographie de l'environnement ».
Mme Dufour sera également disponible pour des entrevues avec les médias locaux.
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]
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