Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle

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Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

28 avr, 2026, 17:19 ET

QUÉBEC, le 28 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le leader parlementaire de l'opposition officielle, Marc Tanguay, tiendra un point de presse demain à 11h au sujet de la reprise des travaux parlementaires et du calendrier législatif.

DATE :           

Mercredi 29 avril 2026


HEURE :       

11 h


LIEU :           

Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Karl Filion, Attaché de presse, Cabinet du leader de l'opposition officielle, 418-454-5805, [email protected]

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