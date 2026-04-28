Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
28 avr, 2026, 17:19 ET
QUÉBEC, le 28 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le leader parlementaire de l'opposition officielle, Marc Tanguay, tiendra un point de presse demain à 11h au sujet de la reprise des travaux parlementaires et du calendrier législatif.
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DATE :
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Mercredi 29 avril 2026
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HEURE :
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11 h
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LIEU :
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Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Source : Karl Filion, Attaché de presse, Cabinet du leader de l'opposition officielle, 418-454-5805, [email protected]
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