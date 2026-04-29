/R E P R I S E -- Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle/

QUÉBEC, le 28 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le leader parlementaire de l'opposition officielle, Marc Tanguay, tiendra un point de presse demain à 11h au sujet de la reprise des travaux parlementaires et du calendrier législatif.

DATE : Mercredi 29 avril 2026



HEURE : 11 h



LIEU : Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Karl Filion, Attaché de presse, Cabinet du leader de l'opposition officielle, 418-454-5805, [email protected]