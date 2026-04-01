La députée libérale Michelle Setlakwe présente à Lévis avec son chef, Charles Milliard

QUÉBEC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Accompagnée de son chef, Charles Milliard, la députée de Mont-Royal-Outremont et porte-parole de l'opposition officielle responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Michelle Setlakwe, a multiplié les rencontres à Lévis cette semaine.

Ils se sont d'abord rendus à l'important lancement des travaux de construction du brise-glace Polaire Max au chantier naval Davie. Pour M. Milliard, cet événement avait une signification toute particulière alors que son père a travaillé plus de 20 ans au chantier de Lévis. Les deux représentants libéraux en ont profité pour échanger avec les nombreux acteurs économiques et politiques présents, dont le maire Steven Blaney.

Mme Setlakwe et M. Milliard ont ensuite participé à une rencontre avec la Table régionale d'économie sociale de Chaudière-Appalaches. Avec son directeur général, Loïc Lance, on a notamment abordé l'importance de l'économie sociale et des enjeux auxquels ils font face dans la région.

Plus tard, il a été question de transport, de logement, de soins à domicile et bien d'autres enjeux avec des représentants de la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches. La députée libérale et son chef ont été très attentifs non seulement aux problématiques soulevées, mais aussi aux propositions avancées par les membres de la Table.

« À Lévis, comme partout au Québec, le constat est clair : les gens veulent du changement. Après huit années de gouvernement caquiste, le Québec est-il dans une meilleure posture qu'en 2018? Poser la question, c'est y répondre. »

- Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal-Outremont et porte-parole de l'opposition officielle responsable de la région de Chaudière-Appalaches

« Retourner à Lévis, c'est chaque fois un retour aux sources pour moi qui y ai grandi. Les nombreux échanges que Michelle et moi avons eus cette semaine nous ont encore démontré tout le dynamisme, le leadership et la fierté des gens de Lévis et de toute la Chaudière-Appalaches. Malheureusement, ils se sont sentis abandonnés par le gouvernement Legault au cours des dernières années malgré la présence de nombreux députés caquistes. »

- Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]; Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, 819-479-2280, [email protected]