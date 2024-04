La députée libérale Brigitte Garceau souligne le 5e anniversaire du décès de la fillette de Granby

QUÉBEC, le 30 avril 2024 /CNW/ - Afin de souligner le 5e anniversaire du décès tragique de l'enfant connue sous le nom de « fillette de Granby », Brigitte B. Garceau, porte-parole de l'opposition officielle pour la protection de la jeunesse, a présenté une motion, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale.

La motion de la députée libérale de Robert-Baldwin souligne le choc engendré au sein de la société québécoise à la suite de ce drame et la prise de conscience collective suscitée par son décès quant aux lacunes existantes dans le système de protection de la jeunesse. La motion rappelle également que ce fut l'élément déclencheur de la création de la Commission Laurent et qu'il reste encore beaucoup à faire dans la mise en œuvre des recommandations incluses dans son rapport.

Après avoir adopté à l'unanimité la motion de la députée de Robert-Baldwin, une minute de silence a été observée par l'ensemble des élus au Salon bleu.

« C'est un souvenir déchirant, quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire. En revanche, on ne doit jamais oublier. Ce triste anniversaire est l'occasion de saluer le travail important et souvent émotionnellement éprouvant des travailleurs de la DPJ. Mais au-delà de leur dévouement, nous avons tous une responsabilité collective de protéger nos enfants. Leur sécurité, leur bien-être et leur bonheur doivent être notre priorité absolue. »

- Brigitte B. Garceau, députée de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle pour la protection de la jeunesse

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

