La députée Hedy Fry annonce l'octroi de financement dans le but de promouvoir l'égalité des genres pour les communautés 2ELGBTQI+ dans la région du nord de l'Okanagan / de Shuswap

RÉGION DU NORD DE L'OKANAGAN / DE SHUSWAP, BC, le 31 août 2023 /CNW/ - Toutes les Canadiennes et tous les Canadiens ont le droit de participer à toutes les sphères de la société, quelles que soient leur identité de genre ou leur orientation sexuelle Trop souvent, les communautés 2ELGBTQI+ sont confrontées à la discrimination, à la violence et à des obstacles qui les empêchent de participer activement aux aspects sociaux, politiques et économiques de la société.

Aujourd'hui, l'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, a annoncé, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'octroi de 294 523 $ à l'organisme Essie's Place afin de lui permettre d'élaborer des solutions communautaires visant à atténuer les principaux obstacles auxquels sont confrontées les communautés 2ELGBTQI+, en mettant l'accent sur des ressources accrues concernant les pratiques sexuelles sécuritaires et sur un meilleur soutien pour la région de Shuswap et ses environs.

Un an après l'annonce du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, le gouvernement du Canada continue d'accorder la priorité à l'édification d'un pays plus sûr et plus inclusif en soutenant des initiatives, comme celles-ci, en faveur des communautés 2ELGBTQI+.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler à l'élimination des obstacles de longue date qui entravent la véritable liberté et l'égalité dans la société. Cela comprend la mise en œuvre des principaux piliers du plan d'action 2ELGBTQI+, comme le Fonds de projets 2ELGBTQI+, qui fait progresser l'égalité en remédiant à la discrimination systémique afin de bâtir un Canada ouvert à tout le monde.

« Collaborer avec les organismes communautaires est essentiel pour créer des solutions communautaires visant à s'attaquer aux inégalités et aux obstacles auxquels est confrontée la population canadienne appartenant à la communauté 2ELGBTQI+. Ce projet adopte une approche intersectionnelle pour fournir des renseignements exacts et sans parti pris concernant les pratiques sexuelles sécuritaires. Nous continuerons de tirer parti des progrès réalisés avec le plan d'action historique 2ELGBTQI+, tout en bâtissant un Canada plus sécuritaire et inclusif. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Dans notre quête d'une société inclusive, il est crucial que chaque Canadienne et Canadien puisse participer pleinement, peu importe son identité de genre ou son orientation sexuelle. La discrimination et les obstacles auxquels sont confrontées les communautés 2ELGBTQI+ entravent la participation de ces dernières aux volets sociaux, politiques et économiques de la vie. Par le biais d'initiatives comme celle de l'organisme Essie's Place, nous élaborons des solutions communautaires visant à surmonter ces difficultés. »

L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver Centre

En 2021, 423 crimes haineux ciblant l'orientation sexuelle ont été recensés; ce nombre dépassait le total de 265 crimes haineux en 2019. Sur ces crimes, près de 8 sur10 (77 %) ciblaient expressément la population homosexuelle, tandis que le reste de ces crimes ciblaient la population bisexuelle (2 %) et des personnes ayant une orientation sexuelle autre que l'hétérosexualité, comme les personnes asexuelles et pansexuelles (11 %). (Statistique Canada, Le Quotidien -- Les crimes haineux déclarés par la police, 2021 [statcan.gc.ca], article publié le 22 mars 2023);

En 2019, 7 jeunes sur 10 âgés de 15 à 17 ans ont déclaré avoir subi de l'intimidation à un moment donné au cours de l'année précédente. Le risque de subir des moqueries ou des insultes ou d'être exclu était accru chez les jeunes de la diversité sexuelle et de genre, qui comprend les personnes transgenres ou non binaires ou ayant une attirance pour des personnes du même genre, comparativement aux jeunes cisgenres attirés exclusivement par des personnes d'un genre différent. (Statistique Canada, Le Quotidien, Étude : Victimisation par intimidation chez les jeunes de la diversité sexuelle et de genre au Canada , 2022 [statcan.gc.ca], publiée le 18 octobre 2022);

Dans le cadre du Budget 2021, le gouvernement du Canada a accordé 12,7 millions de dollars sur trois ans pour appuyer les initiatives communautaires visant à surmonter les difficultés auxquelles sont confrontées les communautés 2ELGBTQI+.

a accordé 12,7 millions de dollars sur trois ans pour appuyer les initiatives communautaires visant à surmonter les difficultés auxquelles sont confrontées les communautés 2ELGBTQI+. Lancé en août 2022, le Plan d'action 2ELGBTQI+ :

donne la priorité et soutient l'action des communautés 2ELGBTQI+;



continue à faire progresser et à renforcer les droits des personnes 2ELGBTQI+ au pays et à l'étranger;



soutient la résilience et la résurgence autochtones 2ELGBTQI+;



encourage toutes les personnes du Canada à contribuer à un avenir inclusif pour les personnes 2ELGBTQI+;

renforce l'élaboration de politiques relatives aux personnes 2ELGBTQI+ fondées sur des données probantes;



intègre les enjeux 2ELGBTQI+ aux travaux du gouvernement du Canada .

