La députée Geneviève Hébert annonce plus de 390 000 $ pour soutenir le développement d'Oneka Technologies

SHERBROOKE, QC, le 14 juin 2023 /CNW/ - La députée de Saint-François, Geneviève Hébert, est fière d'annoncer un investissement de 390 626 $ à Oneka Technologies, une entreprise novatrice basée à Sherbrooke, afin de lui permettre d'offrir une vaste gamme de formations à son équipe en pleine croissance et d'améliorer la qualité du milieu de travail en encourageant notamment une plus grande participation à l'activité physique.

Des formations à tous les niveaux

La majeure partie de la somme, soit 371 100 $, permettra à Oneka, dont les systèmes de dessalement permettent de produire de l'eau potable à partir de l'eau de mer, d'offrir de nombreuses formations en ingénierie, en gestion, en communications, en ressources humaines et en langues.

Ces formations serviront autant à optimiser les opérations en mer qu'à encadrer les employés et les gestionnaires dans un contexte de croissance rapide et concerneront aussi bien la propriété intellectuelle que le travail en atelier et l'informatique. La somme issue de la mesure couvre 50 % des frais admissibles, l'entreprise couvrant l'autre moitié de l'investissement, pour un total de près de 750 000 $.

Un soutien à l'amélioration du milieu de travail

Oneka Technologies bénéficiera aussi d'un soutien financier de 19 526 $ pour offrir aux membres de son personnel un accès à des activités sportives ou physiques dans diverses installations de la région de Sherbrooke ou les aider à rembourser des coûts d'équipements, afin de promouvoir leur forme physique et l'attractivité du milieu de travail.

Citations

« Je suis très fière d'annoncer l'attribution de plus de 390 000 $ pour soutenir le développement de cette entreprise novatrice de chez nous. Cet investissement substantiel permettra à cette PME en pleine croissance d'élargir les compétences de l'ensemble des membres de son personnel. Il contribuera également à l'amélioration de leur expérience au travail en favorisant notamment leur accès à des activités physiques et sportives. Je souhaite le meilleur des succès à Oneka Technologies! »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, la formation et la qualité des milieux de travail sont des outils essentiels pour attirer et surtout retenir des employés au sein d'une entreprise. Cet investissement annoncé aujourd'hui pour la formation des employés permettra bien sûr à l'entreprise d'assurer le bon fonctionnement de ses solutions technologiques innovatrices et de bien les mettre en place, mais il rendra également les emplois plus stimulants et plus motivants pour les travailleuses et travailleurs concernés. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Les saines habitudes de vie sont un facteur déterminant pour la santé. Oneka fait encore une fois preuve de leadership en se dévouant pour celle de ses employées et employés. Je salue leur engagement. Nous sommes fiers de pouvoir compter, à Sherbrooke, sur une entreprise aussi innovante et soucieuse de ses ressources humaines. »

Raïs Kibonge, maire suppléant de la Ville de Sherbrooke

« Chez Oneka, le bien-être de nos employés est l'une de nos grandes priorités. Il est essentiel pour nous de pouvoir les soutenir dans leur parcours professionnel afin qu'ils deviennent des professionnels hautement qualifiés dans leur champ d'expertise. Nous souhaitons également être un catalyseur dans l'adoption d'habitudes de vie tendant vers un équilibre sain, passant, entre autres, par la pratique d'activités physiques. Notre équipe est en pleine croissance, et ces initiatives nous distinguent comme entreprise offrant à ses collaborateurs un environnement de travail stimulant et vivant. »

Ariane Poirier, partenaire d'affaires en ressources humaines, Oneka Technologies

Faits saillants

Le soutien financier à la formation est offert dans le cadre du volet entreprises de la Mesure de formation de la main-d'œuvre, qui vise à soutenir les employés dans le développement de leurs compétences en milieu de travail.

Le Programme d'aide financière aux entreprises en matière d'activités physiques a pour objectif d'augmenter le nombre d'initiatives développées par les petites et moyennes entreprises pour encourager la pratique régulière d'activités physiques chez l'ensemble de leur personnel.

Oneka Technologies est une entreprise spécialisée dans le dessalement de l'eau de mer pour produire de l'eau potable grâce à des méthodes mécaniques écoresponsables. Elle fait partie du Créneau d'excellence en technologies propres, qui réunit 33 entreprises de l'Estrie.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796