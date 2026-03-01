LAVAL, QC , le 1er mars 2026 /CNW/ - La députée de Chomedey, Sona Lakhoyan Olivier, demande au gouvernement du Québec de mettre en place une politique nationale structurée sur la santé des femmes, allant de la puberté à la ménopause et au-delà.

« Les femmes représentent la moitié de la population. Pourtant, leur santé hormonale demeure un angle mort des politiques publiques », affirme la députée.

À la suite des élections provinciales de 2022, 58 femmes ont été élues à l'Assemblée nationale, représentant un record historique de 46,4 % des députés. En 2025, elles occupent 41 % des postes au Conseil des ministres. Au niveau municipal, les femmes représentent 37,9 % des conseillers et 26 % des maires.

« La représentation politique des femmes progresse. Il est maintenant temps que les politiques publiques rattrapent cette réalité. »

La députée souligne que, dès les premières menstruations, les jeunes filles vivent des réalités biologiques spécifiques souvent banalisées. De la péri-ménopause à la ménopause, les impacts hormonaux influencent la santé cardiovasculaire, osseuse, mentale et le vieillissement en santé.

« La ménopause n'est pas un inconfort passager. C'est un enjeu de santé publique. »

Elle propose :

Des investissements accrus en recherche dans les universités et les hôpitaux du Québec

Une approche axée sur la prévention et le suivi longitudinal de la santé des femmes

L'élaboration d'une politique nationale dédiée à la santé des femmes

« Le Québec peut devenir un leader mondial en santé des femmes. Mais il faut commencer maintenant. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, quand le ferons-nous? »

