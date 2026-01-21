Course à la chefferie du Parti libéral du Québec - Marie-Claude Nichols accorde son appui à Charles Milliard

VAUDREUIL-DORION, QC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - La députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, annonce aujourd'hui qu'elle accorde sa confiance à Charles Milliard pour devenir le nouveau chef du Parti libéral du Québec. Elle considère que M. Milliard possède le leadership et la vision nécessaires pour mener les troupes libérales à la victoire lors des prochaines élections générales.

Bien qu'elle ait appuyé un autre candidat lors de la précédente course à la chefferie, la députée Nichols avait été très impressionnée par les propositions et la vision de M. Milliard. « Charles a fait ses preuves au cours de la longue course, a déclaré la députée. Il a démontré qu'il avait une vision claire, un leadership naturel, des propositions concrètes ainsi qu'une excellente connaissance de la réalité des régions du Québec. Son parcours à la tête de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) lui a également permis de bien saisir le contexte économique de chacune des régions, dont celui de Vaudreuil-Soulanges. » Mme Nichols a notamment souligné l'excellente collaboration entre M. Milliard et la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges, à l'époque où ce dernier dirigeait la FCCQ. Il est d'ailleurs venu à plusieurs reprises dans la région et possède une bonne connaissance des défis auxquels font face les entrepreneurs locaux, dont ceux liés à la main-d'œuvre.

Le plan d'action pour relancer l'économie du Québec basé sur cinq piliers, présenté par l'aspirant chef, est inspirant pour Marie-Claude Nichols. « Nous sommes dans un contexte économique difficile et nous avons besoin d'un chef qui a un plan concret pour relancer l'économie de toutes les régions du Québec, précise la députée. Malgré sa forte croissance démographique, la région de Vaudreuil-Soulanges a été négligée par la CAQ au cours des dernières années, ce qui a eu d'importantes conséquences en matière de transport, d'infrastructures sportives et de développement économique. Le Parti libéral est le parti de l'économie et Charles incarne ce que nous sommes, tout en arrivant avec des propositions rafraîchissantes et l'énergie nécessaire pour diriger le Québec. J'ai confiance qu'avec Charles Milliard comme chef et bientôt premier ministre, Vaudreuil-Soulanges recevra l'écoute et la considération nécessaires. »

Enfin, tout comme l'ensemble du caucus libéral, la députée Nichols compte soutenir les prochaines actions de Charles Milliard et espère avoir l'occasion de le recevoir dans sa circonscription prochainement.

