La démonstration éconergétique ÉcoRandonnée part pour l'Alberta !

EDMONTON, le 18 juin 2019 /CNW/ - La 8e édition de l'ÉcoRandonnée, organisée par l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) arrive en Alberta.

Le 26 juin, l'ÉcoRandonné commencera son périple éconergétique d'une durée de deux jours à Edmonton. Il y aura 20 véhicules mis à la disposition de nos journalistes de l'AJAC venus de partout au Canada pour mettre leur économie d'essence à l'épreuve au bénéfice des consommateurs. Le but est de présenter au public toutes les options qui leur sont proposées, les différents formats et différentes motorisations incluant les modèles purement électriques, ceux enfichables, les hybrides conventionnels, les modèles à pile à combustible à hydrogène, les diesels propres et les modèles à essence à haut rendement.

Pour commencer, la cérémonie d'ouverture se déroulera le 26 juin à 7 h 40 au Shumka Stage au parc Louise McKinney Riverfront d'Edmonton. L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles y fera un discours et agitera le drapeau vert cérémonial qui donnera le coup d'envoi et lancera les journalistes de l'AJAC et les meilleurs véhicules éconergétiques du marché dans leur épopée verte. Le contingent quittera Edmonton et arrivera à Calgary le 27 juin avec des arrêts prévus à Red Deer, Drumheller, Canmore, Field (C.-B.) et Banff, un trajet de 945 km.

Chaque année, les fabricants cherchent à réduire leur empreinte carbone en produisant plus de modèles éconergétiques qui proposent des motorisations alternatives ou des moteurs à combustion interne améliorés. C'est lors de l'ÉcoRandonnée que ces nouveaux véhicules ont l'occasion de prouver leur valeur.

« D'évaluer la consommation d'énergie d'un véhicule vert et de rendre cette information disponible en ligne pour les consommateurs sont des missions qui s'harmonisent avec la vision de Michelin en termes de mobilité durable, » explique Sylvaine Cuniberti, directrice du marketing chez Michelin Canada pour les pneus de véhicules passagers. « Nous encourageons les tests de durabilité des pneus car, comme l'ÉcoRandonnée de l'AJAC, nous croyons que les consommateurs devraient avoir accès à de l'information publiée par un tiers parti fiable concernant la performance d'un produit, et ce, avant de procéder à un achat. Chez Michelin, nous nous concentrons sur la durabilité des pneus ce qui veut dire que nos produits sont conçus pour offrir une performance supérieure pour toute leur durée de vie. Choisir des pneus de bonne qualité et les utiliser jusqu'à la fin de leur cycle de vie utile permet non seulement aux clients d'économiser de l'argent, mais représente aussi un bénéfice pour l'environnement. »

La cérémonie de clôture de l'ÉcoRandonné se tiendra le 27 juin, là où se déroule le Stampede de Calagry. Le gagnant du Chandail vert de l'Association canadienne des carburants remis au conducteur à la conduite la plus éconergétique y sera annoncé.

L'ÉcoRandonnée 2019 de l'AJAC reçoit l'appui de ses partenaires principaux : Ressources naturelles Canada (NRCan), l'Association canadienne des carburants (CFA), Michelin Amérique du Nord (Canada) inc., ATC et Pétro-Canada.

Salle de presse de l'ÉCORANDONNÉE

Une section sur la page Web dévouée à l'ÉcoRandonnée de l'AJAC a été créée et vous pourrez y trouver des photos, le résumé des données de consommation, des vidéos, des citations et des témoignages. Veuillez consulter la section MÉDIAS du http://www.ajac.ca/eco-run/

