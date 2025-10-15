CARMACKS, YT, TERRITOIRE TRADITIONNEL DE LA PREMIÈRE NATION LITTLE SALMON/CARMACKS, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et Mount Nansen Remediation Limited Partnership

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, et Jim Harrington, directeur de projet pour Mount Nansen Remediation Limited Partnership, ont annoncé que la démolition de l'usine abandonnée de la mine du mont Nansen commencerait cet automne. La démolition du site de l'usine est une étape clé pour rendre la zone sûre pour les personnes, la faune et l'environnement, et pour remédier aux séquelles environnementales laissées par la mine.

Financé par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, le projet d'assainissement du mont Nansen est dirigé par Mount Nansen Remediation Limited Partnership, en collaboration avec Carmacks Development Corporation et SUBLATUS Environmental. Ces groupes veillent à ce que la démolition et les autres travaux préliminaires apportent des avantages concrets à la communauté. Cela comprend des emplois et des formations pour les citoyens de la Première Nation de Little Salmon/Carmacks, ainsi que des possibilités d'acquérir des compétences en matière de protection et de gestion de l'environnement.

La société Mount Nansen Remediation Limited Partnership est responsable de l'ancien site minier depuis 2021. Elle mène des activités d'entretien et de maintenance continues, notamment la surveillance environnementale et l'atténuation des risques. La démolition marquera une avancée importante vers la remise en état à long terme et la fermeture définitive du site. Ces travaux seront supervisés par la Commission d'évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon.

La démolition devrait être terminée cet automne. Tous les matériaux seront retirés du site en toute sécurité. L'assainissement complet devrait commencer en 2029 et durer environ trois ans. Il sera suivi d'une surveillance et d'une gestion à long terme.

Citations

« Le début de la démolition de l'usine sur le site du mont Nansen est un grand pas en avant vers le retour de ces terres à leur utilisation d'avant l'exploitation minière, ce que les citoyens de la Première Nation Little Salmon/Carmacks attendent depuis des années. Cette région est extrêmement importante pour la Première Nation Little Salmon/Carmacks et nous sommes ravis de voir ce changement se produire. »

Ashley Nagra

Coordonnatrice minière, Première Nation Little Salmon/Carmacks

« Outre les études techniques approfondies et les activités d'entretien et de maintenance que nous menons actuellement sur le site du mont Nansen, nous sommes très heureux d'avoir franchi cette étape importante avec la démolition de l'ancienne usine, alors que nous continuons à travailler avec nos partenaires du projet afin de créer un héritage positif pour les citoyens et les entreprises des Premières Nations », a déclaré Darren Cowan, vice-président, Environnement et remise en état, chez JDS.

Darren Cowan

Chef de projet, Mount Nansen Remediation Limited Partnership

« Grâce à MNRLP, nous nous engageons à remettre le site dans un état sûr pour les personnes, les animaux et les plantes, et qui respecte l'utilisation originale, traditionnelle et antérieure à l'exploitation minière des terres, tout en maximisant les possibilités de formation et d'emploi ainsi que le partage des revenus pour la Première Nation de Little Salmon/Carmacks et le Yukon », a déclaré Jim Harrington, fondateur et PDG d'Ensero. « La démolition de l'ancienne usine marque une étape importante vers la réalisation des objectifs de fermeture du site. »

Jim Harrington

Directeur de projet, Mount Nansen Remediation Limited Partnership

« La démolition de l'ancienne usine du mont Nansen marque une étape importante dans l'assainissement de ce site contaminé depuis longtemps. Ces travaux vont au-delà de la simple remise en état de l'environnement. Il s'agit également de réconciliation et de création d'opportunités économiques durables pour la Première Nation de Little Salmon/Carmacks et la communauté de Carmacks. En travaillant ensemble dans le cadre de partenariats tels que le Mount Nansen Remediation Limited Partnership, nous assainissons l'environnement local, soutenons l'emploi local et veillons à ce que les générations futures bénéficient d'un environnement plus sain. »

L'honorable Rebecca Chartrand

Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« La démolition de l'usine du mont Nansen ne consiste pas seulement à démanteler une ancienne infrastructure, mais aussi à protéger la santé des terres et des personnes qui en dépendent. Je trouve encourageant de voir les entreprises et les citoyens du Yukon mener ce travail, garantissant ainsi que les avantages de la remise en état restent dans la communauté alors que nous nous rapprochons d'une fermeture sûre et durable du site. »

Dr Brendan Hanley

Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon

Faits en bref

L'ancienne mine du mont Nansen, une mine d'or et d'argent, est située à 60 km à l'ouest de Carmacks, au Yukon, sur le territoire traditionnel de la Première Nation Little Salmon/Carmacks.

La mine a été abandonnée en 1999 et relève de la responsabilité du gouvernement fédéral.

Les citoyens de la Première Nation Little Salmon/Carmacks exercent depuis des temps immémoriaux leurs droits sur les terres et les ressources de la région du mont Nansen. Le nettoyage de ce site contaminé est une avancée attendue depuis longtemps qui permettra aux citoyens de la Première Nation Little Salmon/Carmacks d'utiliser à nouveau cette région en toute sécurité.

La société en commandite Mount Nansen Remediation Limited Partnership est chargée de l'assainissement de l'ancien site minier. Le Canada a la responsabilité de veiller à ce que les travaux soient menés à bien et d'en assumer les coûts.

La société Mount Nansen Remediation Limited Partnership, une coentreprise entre JDS Energy & Mining Ltd. et Ensero Solutions Canada Inc., gère le site en partenariat avec la Première Nation Little Salmon/Carmacks.

Mount Nansen Remediation Limited Partnership gère l'entretien et la maintenance du site depuis 2021 et emploie jusqu'à 12 personnes, dont plusieurs citoyens de la Première Nation Little Salmon/Carmacks.

Les travaux de démolition de l'usine ont été confiés à la Carmacks Development Corporation et à SUBLATUS Environmental.

