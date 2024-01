Le nouveau sondage QorusDocs indique que le logiciel de gestion des propositions et l'IA révolutionneront l'élaboration des propositions et les réponses à la DP

BELLEVUE, Wash., le 17 janv. 2024 /CNW/ - QorusDocs , un fournisseur de logiciels de développement de propositions alimentés par l'IA, a publié aujourd'hui les conclusions de son dernier rapport annuel révélant que 61 % des répondants ont constaté une augmentation du volume de présentations et que 56 % des répondants ont indiqué une augmentation du volume des demandes de propositions (DP). De plus, 59 % des répondants ont indiqué que l'IA générative est une capacité clé importante du logiciel de gestion des propositions. Compte tenu de l'augmentation des présentations et du volume de demandes de propositions, l'adoption d'un logiciel de gestion des propositions et l'utilisation de l'IA joueront un rôle essentiel dans la rationalisation des propositions et du processus d'élaboration des DP.

Logiciel de gestion des propositions ayant une incidence sur les taux de réussite

Malgré l'incertitude économique continue en 2023, les demandes de propositions et le volume de présentations ont augmenté, bien que le volume de présentations ait augmenté à un rythme plus élevé, les entreprises cherchent proactivement de nouvelles occasions et s'appuient sur les activités existantes. Les organisations de services professionnels, y compris les cabinets d'avocats, ont mené la charge, et 100 % des répondants ont mentionné une augmentation du volume de présentations.

De plus, la majorité des répondants ont indiqué qu'il fallait jusqu'à 10 jours pour répondre à chaque demande, en hausse comparativement à la moyenne de six jours ouvrables de l'année dernière. Il n'est donc pas surprenant que la plupart des répondants aient affirmé que le logiciel de gestion des propositions avait des répercussions positives sur le temps nécessaire pour remplir les demandes, la qualité des réponses et les taux de réussite.

L'IA générative sera une capacité essentielle

Comme on demande aux organisations d'accroître l'efficacité pour suivre le rythme de l'augmentation du volume des présentations et des demandes de propositions, l'IA jouera un rôle central dans le succès de l'entreprise.

En 2024, l'IA appuiera sans aucun doute l'élaboration des propositions et des réponses à la DP et a déjà un impact à cet égard. La plupart des organisations sondées ont eu recours à l'IA générative pour le processus de gestion des propositions, que ce soit pour la rédaction de copies (25,6 %), la recherche et la synthèse de contenu (18,6 %), la rédaction de biographies (11,6 %) ou la réponse aux questions de la DP (7 %).

« Les résultats du sondage confirment le besoin d'un logiciel de gestion des propositions et le rôle essentiel que jouera l'IA générative pour aider les équipes de propositions à rationaliser les processus de développement, a déclaré Ray Meiring, chef de la direction et cofondateur de QorusDocs. Cette année, nous nous attendons à voir une application efficace de l'IA dans l'ensemble du processus de vente. Reconnaissant la valeur de l'automatisation, nous continuons d'élargir nos capacités d'IA génératives pour répondre aux besoins les plus pressants de nos clients. »

Microsoft reste le favori de la foule

La sélection d'une application logicielle pour créer des documents de réponse peut avoir une incidence sur l'efficacité de l'élaboration et la qualité de la réponse. Lorsqu'on leur a demandé quelle application logicielle était utilisée pour produire des réponses, 75 % des entreprises sondées ont utilisé Microsoft Word, ce qui représente une hausse par rapport aux 50 % de l'an dernier. Microsoft a également dominé le processus de présentation en 2023, 86 % des répondants utilisant Microsoft Office pour créer des propositions.

Méthodologie et taille de l'échantillon

Pour le sondage de cette année, QorusDocs a sollicité des réponses de professionnels occupant des postes liés aux propositions, à la TI, au développement des affaires et à la haute direction qui participent à la création de propositions ou qui répondent à des demandes de propositions, à des demandes de renseignements, à des questionnaires de diligence raisonnable ou à des questionnaires sur la sécurité. La cohorte comprenait des entreprises de différentes tailles, dont la majorité comptait plus de 1 000 employés et générait des revenus de plus de 100 millions de dollars (2022) provenant de multiples industries.

Pour en savoir plus, téléchargez le rapport complet .

À PROPOS DE QORUSDOCS

QorusDocs est un chef de file des logiciels de gestion de propositions et de réponses aux demandes de propositions alimentés par l'intelligence artificielle situé à Bellevue, Washington, qui automatise la création de discours, de présentations, de propositions et de réponses aux demandes de propositions personnalisés. QorusDocs permet aux équipes spécialisées dans le développement des affaires, la vente, le marketing et les propositions de collaborer de manière transparente, optimisant les heures facturables et augmentant le nombre de nouveaux clients. L'entreprise soutient les équipes de revenus d'entreprise comme WSP, CDW, DLA Piper, Baker McKenzie, Insight et plus encore.

