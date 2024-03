TORONTO, le 6 mars 2024 /CNW/ - Le haut-commissaire de l'Australie au Canada, monsieur le haut-commissaire Scott Ryan, s'est joint à Robert Peterman, chef des affaires commerciales, Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner la tenue du congrès de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) de 2024 ainsi que la visite des délégués de l'Australie.

La délégation australienne de l’ACPE ouvre les marchés

L'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) est le principal porte-voix de la communauté de l'exploration et de la mise en valeur minière, un secteur qui emploie plus de 664 000 personnes et qui a contribué pour 132 milliards de dollars au PIB canadien en 2021. L'ACPE représente à l'heure actuelle plus de 7 000 membres de partout dans le monde. Son travail est axé sur le soutien d'un secteur minier concurrentiel, responsable et durable. ACPE 2024 : Le plus grand congrès dans le monde en matière d'exploration minière est un événement important pour les personnes, les entreprises et les organisations liées à l'exploration minière.

Ce congrès annuel primé qui se tient à Toronto rassemble jusqu'à 30 000 participants de plus de 130 pays et représente une destination de choix pour s'éduquer, réseauter, profiter d'occasions d'affaires et se divertir.

