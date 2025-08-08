GATINEAU, QC, le 8 août 2025 /CNW/ -

Retourner un bulletin spécial par la poste

Voter par bulletin spécial à un bureau d'Élections Canada

Les électeurs peuvent aussi voter par bulletin spécial au bureau local d'Élections Canada dans Battle River-Crowfoot. Le bureau est ouvert sept jours sur sept.

La date limite pour présenter une demande de vote au bureau local d'Élections Canada est le mardi 12 août, 18 h (heure locale). Les électeurs qui font leur demande au bureau d'Élections Canada peuvent y voter immédiatement.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

