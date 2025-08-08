Nouvelles fournies parElections Canada
08 août, 2025, 10:47 ET
GATINEAU, QC, le 8 août 2025 /CNW/ -
- À l'élection partielle fédérale dans Battle River-Crowfoot (Alberta), les électeurs peuvent voter par bulletin spécial et le retourner par la poste ou en personne à leur bureau local d'Élections Canada. Des dates limites s'appliquent.
- Les citoyens canadiens âgés d'au moins 18 ans qui habitent dans la circonscription de Battle River-Crowfoot du lundi 30 juin 2025 jusqu'au jour de l'élection, le lundi 18 août 2025, peuvent voter.
- La date limite pour présenter une demande de vote par la poste ou pour voter au bureau local d'Élections Canada est le mardi 12 août, 18 h.
Retourner un bulletin spécial par la poste
- Les électeurs qui souhaitent voter par bulletin spécial et le retourner par la poste doivent demander une trousse de vote par bulletin spécial le plus rapidement possible. Ils doivent prévoir assez de temps pour présenter leur demande, recevoir leur trousse et faire parvenir leur bulletin de vote rempli à Élections Canada.
- Les électeurs qui font une demande pour voter par bulletin spécial ne peuvent pas changer d'idée et voter en personne les jours de vote par anticipation ou le jour de l'élection.
- Les électeurs dans Battle River-Crowfoot peuvent présenter une demande en ligne. Ils peuvent aussi appeler Élections Canada pour demander un formulaire papier, en imprimer un à partir du site Web ou s'en procurer un au bureau d'Élections Canada dans Battle River-Crowfoot. Les électeurs doivent joindre à leur demande une preuve d'identité et d'adresse.
- Les électeurs doivent retourner leur bulletin spécial rempli par la poste (des dates limites s'appliquent) ou en personne au bureau local d'Élections Canada avant la fermeture des bureaux de vote le jour de l'élection, le lundi 18 août 2025.
- Si les électeurs font une demande pour voter par bulletin spécial dans les dix jours ou moins avant le jour de l'élection, ils doivent prévoir de retourner leur bulletin en personne au bureau local d'Élections Canada.
- Les électeurs dont l'adresse est située dans Battle River-Crowfoot, mais qui sont absents de leur circonscription pendant les jours de vote ou qui vivent à l'étranger, peuvent faire une demande en ligne, par la poste ou par télécopieur. La date limite pour les électeurs qui font une demande à l'extérieur de leur circonscription est le mardi 12 août, 18 h (heure de l'Est). Les électeurs doivent également s'assurer que leur trousse de vote par bulletin spécial remplie parvient à l'administration centrale d'Élections Canada au plus tard le lundi 18 août, 18 h (heure de l'Est).
- Après avoir approuvé la demande, Élections Canada envoie par la poste une trousse de vote par bulletin spécial à l'électeur.
- Chaque trousse de vote par bulletin spécial comprend une enveloppe de retour adressée et affranchie.
Voter par bulletin spécial à un bureau d'Élections Canada
- Les électeurs peuvent aussi voter par bulletin spécial au bureau local d'Élections Canada dans Battle River-Crowfoot. Le bureau est ouvert sept jours sur sept.
- La date limite pour présenter une demande de vote au bureau local d'Élections Canada est le mardi 12 août, 18 h (heure locale). Les électeurs qui font leur demande au bureau d'Élections Canada peuvent y voter immédiatement.
Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.
Abonnez-vous à notre service de nouvelles à elections.ca.
SOURCE Elections Canada
Élections Canada - Relations avec les médias, [email protected]
Partager cet article