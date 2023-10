La Daily Bread Food Bank remet à Takeda le prix de « leader du milieu des affaires »

TORONTO, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (« Takeda »), une entreprise biopharmaceutique de premier plan, est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu le prix de leader du milieu des affaires décerné par la Daily Bread Food Bank pour son engagement exceptionnel à lutter contre la faim dans la collectivité. Ce prix souligne les contributions importantes de Takeda à la mission de la Daily Bread Food Bank visant à abolir la faim à Toronto.

« Nous sommes honorés de recevoir le prix de leader du milieu des affaires de la Daily Bread Food Bank et fiers d'appuyer leur important travail de lutte contre l'insécurité alimentaire à Toronto », a déclaré Rute Fernandes, directrice générale de Takeda Canada Inc. « Chez Takeda, nous sommes déterminés à exercer une influence positive sur les collectivités où nous vivons et travaillons. Tout comme nous croyons que toutes les personnes qui vivent au Canada méritent d'avoir accès à des médicaments novateurs, nous croyons également que tout le monde mérite d'avoir accès à des aliments sains et nutritifs. »

Au cours des dernières années, Takeda a appuyé la Daily Bread Food Bank par un soutien financier, et ses employés ont travaillé bénévolement aux campagnes de collecte d'aliments et à d'autres initiatives. Dans le cadre de leur journée de bénévolat annuelle, les employés de Takeda ont participé au tri et à l'emballage des dons de nourriture, à la préparation de repas et à d'autres tâches.

« Nous sommes ravis de remettre à Takeda le prix de leader du milieu des affaires », a déclaré Neil Hetherington, chef de la direction de la Daily Bread Food Bank. « Son engagement à lutter contre la faim dans notre collectivité est vraiment inspirant. Nous lui sommes reconnaissants de son soutien indéfectible et de son partenariat. »

Le prix de leader du milieu des affaires de la Daily Bread Food Bank souligne les actions d'une entreprise ou de sa fondation qui fait preuve de leadership dans l'amélioration des collectivités grâce à ses efforts en matière de responsabilité sociale d'entreprise. Un leader du milieu des affaires, c'est une entreprise qui lutte contre la faim et la pauvreté à Toronto en faisant des dons de bienfaisance et du bénévolat auprès des employés, en faisant la promotion de la sensibilisation et de la philanthropie en milieu de travail et sur le marché du travail.

Pour en savoir plus sur la Daily Bread Food Bank et sur la façon d'appuyer leur lutte contre la faim, visitez le site www.dailybread.ca.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un chef de file mondial du secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon. Nous sommes déterminés à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement dans les traitements dérivés du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, visitez : takeda.com/fr-ca.

SOURCE Takeda Canada, Inc.

Renseignements: Pour les demandes de renseignements de la part des médias, veuillez communiquer avec : Takeda Canada Inc., Amanda Jacobs, [email protected], 647 798-2231