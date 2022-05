La cyclovia du Sud-Ouest est de retour sur le boulevard Monk

MONTRÉAL, le 26 mai 2022 /CNW/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest est fier d'annoncer le retour de la cyclovia sur le boulevard Monk, qui aura lieu les dimanches 19 juin, 10 juillet et 21 août 2022. La programmation festive et gratuite évoluera selon les mesures sanitaires en vigueur.

Il s'agit de la 6e édition de la cyclovia. La population est invitée à déambuler dans la rue à pied, à vélo, en patins et même en poussette, de 12 h 30 à 16 h 30 entre les rues Saint-Patrick et Raudot. Cet événement rassemble les résident.e.s de tous âges du Sud-Ouest.

Citation

« Nous sommes heureux de proposer ce rendez-vous citoyen dans un contexte plus favorable. Nous remercions les organismes, les collaboratrices et collaborateurs qui font preuve de créativité pour divertir notre communauté. Cet événement est essentiel pour nous, car il permet de favoriser l'activité physique, la mobilité durable et d'accroître le dynamisme de notre arrondissement. C'est aussi l'occasion d'y découvrir de nouveaux commerces ou de faire des emplettes dans un cadre festif. »

Monsieur Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.



Faits saillants

Cette activité s'inscrit dans le programme de revitalisation de la Société de développement commercial (SDC) du boulevard Monk. Un événement spécial intitulé Faisons le tour du Monk se tiendra durant la cyclovia du 19 juin pour souligner ce partenariat avec la SDC. Une expérience familiale et festive à ne pas manquer où la danse et la culture seront au programme.

Une foule d'activités sont offertes telles que : des ateliers de parcours pour cyclistes débutant.e.s, la création artistique sur l'asphalte, une zone de réparation et de burinage de vélos, et des activités sportives animées par des organismes et des commerces locaux. La programmation détaillée de cette 6e édition de la cyclovia sera dévoilée prochainement.

Plus d'informations sur notre page Facebook

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

