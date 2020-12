La cuisinière InstaView(MD) avec technologie Air Sous Vide de LG est le four que tous les gourmets attendaient

Grâce au mode novateur Air Sous Vide de l'entreprise, cette élégante cuisinière permet de cuisiner à la perfection des repas qui ressemblent en tout point à ceux préparés par un professionnel. La régulation précise du débit d'air et de la basse température de cuisson permet aux aliments scellés sous vide de conserver un maximum de saveur et d'arôme. Vos plats atteindront ainsi de nouveaux sommets. La technologie Air Sous Vide peut maintenir une température constante entre 100 et 205 degrés Fahrenheit (38 à 96 degrés Celsius) pendant 48 heures sans eau, ce qui permet de préparer des plats plus uniformes en utilisant moins d'espace sur le comptoir.

Grâce à la technologie InstaView de LG, deux petits coups sur la vitre de la porte du four allument automatiquement la lumière à l'intérieur pour facilement visualiser la progression de la cuisson. Et grâce à la fonctionnalité EasyCleanMD, en seulement 10 minutes, les utilisateurs peuvent maintenir la propreté du four et de la surface de cuisson* sans effort et sans produits chimiques en utilisant uniquement la puissance de l'eau pure. La cuisinière est également dotée de la technologie de convection ProBakeMD de LG, qui offre une cuisson rapide et complète sans préchauffage, tandis que la technologie Air Fry permet d'obtenir des fritures savoureuses en utilisant beaucoup moins d'huile que la friture traditionnelle.

Pour plus de commodité, la cuisinière de LG peut être commandée et surveillée à l'aide de l'application ThinQMC connectée au haut-parleur intelligent de l'Assistant Google ou d'Alexa d'Amazon. Nos partenaires SideChef et Innit vous donnent des idées culinaires pratiques grâce aux centaines de recettes faciles à suivre dans leur application. Une fois que l'utilisateur a sélectionné une recette, les instructions de cuisson sont envoyées au four, qui règle ensuite le mode de cuisson et la température appropriés.

« La cuisinière InstaView 2021 de LG intègre nos technologies de cuisson les plus novatrices, que nous sommes heureux de présenter le mois prochain au CES », a déclaré Lyu Jae-cheol, président de la société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics. « Nous sommes persuadés que les clients trouveront la technologie Air Sous Vide plus facile et plus pratique à utiliser que la technologie traditionnelle de l'eau sous vide, mais ce sera le goût des aliments qui les convaincra réellement. »

La cuisinière InstaView 2021 dotée de la technologie Air Sous Vide de LG sera présentée dans le kiosque d'exposition virtuel de LG au CES 2021, à partir du 11 janvier.

*La fonctionnalité EasyClean pour la surface de cuisson est offerte uniquement avec les modèles à gaz.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq unités d'affaires : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions d'affaires et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site http://www.lg.com/ca_fr.

À propos de la société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics

La société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG est un chef de file mondial dans le domaine des appareils électroménagers, des solutions relatives aux maisons intelligentes, des systèmes d'amélioration de la qualité de l'air ainsi que des produits visionnaires dotés de la prochaine génération d'IA. La société crée des solutions complètes pour la maison avec ses technologies fondamentales de pointe et est déterminée à améliorer la qualité de vie et la santé des consommateurs en créant des appareils pour la cuisine, des électroménagers et des solutions d'air intelligemment conçus. Ensemble, ces produits offrent une commodité accrue, une superbe performance ainsi qu'un fonctionnement efficace, et procurent des bienfaits remarquables sur la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements sur LG, veuillez visiter le site www.LGnewsroom.com.

SOURCE LG Electronics Canada

